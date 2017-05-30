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Барнаульские полицейские задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что ночью в понедельник, 29 мая, подросток зашел в один из круглосуточных торговых павильонов в Ленинском районе, который занимается продажей цветов, схватил упаковку из 47 роз и начал убегать. Находившаяся в помещении продавец закричала и побежала за молодым человеком, но не догнала его. После этого она сразу же обратилась в полицию.
Ориентировки подростка довели до всех наружных нарядов полиции, патрулировавших в городе. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Он рассказал, что хотел подарить похищенные цветы своей девушке, но нести упаковку ему было тяжело, поэтому он продал цветы неизвестным мужчинам за 150 рублей.
В пресс-службе отмечают, что по факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье — до четырех лет лишения свободы.
Комментарии
47 лет девушке стукнуло?
романтик, .
Он рассказал, что хотел подарить похищенные цветы своей девушке, но нести упаковку ему было тяжело, поэтому он продал цветы неизвестным мужчинам за 150 рублей.
хитрец
то что могли простить подростку за романтику не будет прощено за торговлю.
труд делает из обезьяны человека....
Ой дурак ой дурак