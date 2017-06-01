Необыкновенно высокими темпами продолжается строительство дома на улице Песчаной в новом жилом комплексе "Изумрудный".
Строительство уже вступило в финальную фазу: застройщик ООО ИСК "Вектор" закончил остекление комплекса.
Активно выполняется и внутренняя отделка квартир: полным ходом идет оштукатуривание стен и стяжка пола. Причем это не обычная черновая штукатурка, предусмотренная большинством застройщиков, а настоящая финишная отделка стен, позволяющая минимизировать затраты новых жильцов на отделку квартиры. Такая же ситуация и со стяжкой пола. Стяжка выполняется по технологии, позволяющей исключить дополнительные работы по выравниванию пола и, соответственно, значительно сократить затраты на ремонт.
Застройщик планирует ввести комплекс в эксплуатацию уже осенью 2017 года. В настоящий момент в продаже еще есть квартиры по минимальной цене — от 1 016 565 рублей. Клиентам доступна рассрочка от застройщика комплекса на очень выгодных условиях.
Также продолжается совместная акция ООО ИСК "Вектор" с ПАО ВТБ 24: при оформлении ипотеки предоставляется скидка в размере 1 000 рублей с квадратного метра.
Основные условия акции при покупке однокомнатной квартиры площадью 20,13 м2 в ЖК "Изумрудный" стоимостью 1 016 565 рублей:
- срок кредита – до 20 лет;
- ставка – от 10,9%;
- первоначальный взнос клиента – от 10% от стоимости квартиры.
В этом случае ежемесячный платеж составит от 6 360 рублей до 8 900 рублей.
Более подробные условия покупки квартиры можно уточнить в офисе застройщика по адресу: г. Барнаул, ул.Союза Республик, 32а.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://xn----gtbhbeijlk2a5ac0i.xn--p1ai/download/izm-from-04-05-17.pdf
Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000
*Подробные условия кредитования ПАО “ВТБ24”: минимальная сумма кредита – 600 000 рублей, максимальная сумма кредита – 60 000 000 рублей. Ставка по кредиту – от 10,9%. Срок кредита – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры. Страхование: личное страхование заемщика, страхование объекта после завершения строительства. Тип схемы расчета: аннуитетные платежи. Возможность досрочного погашения с первого месяца. Срок действия кредитного решения — 4 месяца.