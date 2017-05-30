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Один курсант погиб при аварийной посадке самолета в Саратовской области

, ИА "Амител"
Предполагается, что ЧП произошло из-за отказа одного из двигателей

Фото: yandex.ru

Один человек погиб и еще пятеро пострадали при аварийной посадке самолета Ан-26 Балашовского учебного центра. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники в экстренных службах. 

Отмечается, что учебный самолет совершал тренировочный полет утром во вторник, 30 мая, с курсантами на борту. Воздушное судно не долетело до взлетной полосы и совершило вынужденную посадку.

"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки)", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что при жесткой посадке самолет загорелся, а члены экипажа — шесть человек — пострадали.

По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей. Для выяснения обстоятельств случившегося к месту ЧП направилась спецкомиссия военного ведомства.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что при посадке Ан-26 один человек погиб, а пятеро пострадали, добавляет ТАСС.

В пресс-службе врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева отметили, что глава региона поручил своему заму Александру Буренину выехать в Балашов для оказания помощи и координации действий на месте.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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