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Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин заявил, что не владеет информацией о возможной продаже здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле и что это является правом только его собственника. Однако любопытно, что в начале апреля губернатор Алтайского края Александр Карлин сказал, что его заместитель, отвечающий за спорт, Андрей Щукин курирует ситуацию с судьбой спортивной арены.
"Этот вопрос нужно задавать господину Владимиру Бабушкину. Я не являюсь собственником здания. Это их объект собственности, и, пользуясь этим правом, они могут его продать, пропить или прогулять", — заявил Андрей Щукин в понедельник, 29 мая, в ходе пресс-конференции с журналистами.
Кроме того, представитель правительства добавил, что, например, владелец частной собственности вправе распоряжаться ею, как ему угодно. Щукин отметил, что его же никто не спрашивает о продаже какой-нибудь квартиры в Барнауле.
Ранее в СМИ появилась информация, что алтайский Крайсовпроф может продать барнаульский Дворец зрелищ и спорта частному лицу за 90 миллионов рублей. Кроме того, разгорелся скандал, связанный с расторжением договора аренды хоккейного клуба "Алтай" с Дворцом спорта. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин, который отметил, что ситуация находится на контроле у краевых властей и лично вице-премьера Андрея Щукина.
"Понимаю, что всем хочется спортивного драйва, чтобы был конфликт. Это прием на грани фола. Команда "Алтай" заинтересована в том, чтобы аренда льда была приемлемой и чтобы времени для тренировок было намного больше для спортсменов. Мы в этой истории участвуем. Управление по спорту и молодежной политике и курирующий заместитель (Андрей Щукин — прим. редакции) эту ситуацию отслеживают. Мы не рассматриваем Крайсовпроф, который является собственником Дворца зрелищ и спорта, как классического коммерческого арендодателя. Это было бы неправильно. Крайсовпроф объединяет всех трудящихся, а они у нас люди социально правильные по отношению к спорту. Они либо сами им занимаются, либо являются активными болельщиками. Поэтому получение прибыли не должно стоять у профсоюза в качестве базовой цели. Здесь должен быть честный разговор между двумя сторонами", — прокомментировал ситуацию Александр Карлин.
Проблему с арендой льда во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле для хоккейной команды "Алтай" хотели решить с помощью завершения строительства арены на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет заморожено из-за отсутствия финансирования.
Новый ледовый дворец для юных хоккеистов "Алтая" начал возводиться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.
Комментарии
Господин Щукин еще раз показал свое истинное лицо. Ну и уровень! Даже обидно, что в правительство Алтайского края входит такой человек да еще в большой должности!
Дааа, заместитель губернатора не видит разницы между продажей городского Дворца спорта (!) для массового привлечения людей и какой -нибудь квартирой(?). Вот так.
Хочу курить здание Администрации края!.. А потом часть продам под общагу для братьев из ближнего зарубежья!
Да стыдно что у нас в крае спорту не уделяют внимания.... кроме туповатой администрации краю нечем гордиться уже.....
30.05.2017 14:29
- гость -
курить вредно. А курить здания администраций - тем более )
30.05.2017 14:51
ЕКХ
администрации? Вы видно не в курсе? У нас теперь ПРАВИТЕЛЬСТВО, а не администрация.