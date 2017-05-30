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Андрей Щукин заявил, что не знает о судьбе Дворца спорта в Барнауле

, ИА "Амител"
Вице-премьер прокомментировал слухи вокруг возможной продажи здания

Фото: www.exponet.ru

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин заявил, что не владеет информацией о возможной продаже здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле и что это является правом только его собственника. Однако любопытно, что в начале апреля губернатор Алтайского края Александр Карлин сказал, что его заместитель, отвечающий за спорт, Андрей Щукин курирует ситуацию с судьбой спортивной арены.

"Этот вопрос нужно задавать господину Владимиру Бабушкину. Я не являюсь собственником здания. Это их объект собственности, и, пользуясь этим правом, они могут его продать, пропить или прогулять", — заявил Андрей Щукин в понедельник, 29 мая, в ходе пресс-конференции с журналистами.

Кроме того, представитель правительства добавил, что, например, владелец частной собственности вправе распоряжаться ею, как ему угодно. Щукин отметил, что его же никто не спрашивает о продаже какой-нибудь квартиры в Барнауле.

Ранее в СМИ появилась информация, что алтайский Крайсовпроф может продать барнаульский Дворец зрелищ и спорта частному лицу за 90 миллионов рублей. Кроме того, разгорелся скандал, связанный с расторжением договора аренды хоккейного клуба "Алтай" с Дворцом спорта. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин, который отметил, что ситуация находится на контроле у краевых властей и лично вице-премьера Андрея Щукина.

"Понимаю, что всем хочется спортивного драйва, чтобы был конфликт. Это прием на грани фола. Команда "Алтай" заинтересована в том, чтобы аренда льда была приемлемой и чтобы времени для тренировок было намного больше для спортсменов. Мы в этой истории участвуем. Управление по спорту и молодежной политике и курирующий заместитель (Андрей Щукин — прим. редакции) эту ситуацию отслеживают. Мы не рассматриваем Крайсовпроф, который является собственником Дворца зрелищ и спорта, как классического коммерческого арендодателя. Это было бы неправильно. Крайсовпроф объединяет всех трудящихся, а они у нас люди социально правильные по отношению к спорту. Они либо сами им занимаются, либо являются активными болельщиками. Поэтому получение прибыли не должно стоять у профсоюза в качестве базовой цели. Здесь должен быть честный разговор между двумя сторонами", — прокомментировал ситуацию Александр Карлин.

Проблему с арендой льда во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле для хоккейной команды "Алтай" хотели решить с помощью завершения строительства арены на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет заморожено из-за отсутствия финансирования.

Новый ледовый дворец для юных хоккеистов "Алтая" начал возводиться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.


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Комментарии

30.05.2017 14:03
гость

Господин Щукин еще раз показал свое истинное лицо. Ну и уровень! Даже обидно, что в правительство Алтайского края входит такой человек да еще в большой должности!

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30.05.2017 14:12
Гость

Дааа, заместитель губернатора не видит разницы между продажей городского Дворца спорта (!) для массового привлечения людей и какой -нибудь квартирой(?). Вот так.

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30.05.2017 14:29
- гость -

Хочу курить здание Администрации края!.. А потом часть продам под общагу для братьев из ближнего зарубежья!

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30.05.2017 14:51
ЕКХ

Да стыдно что у нас в крае спорту не уделяют внимания.... кроме туповатой администрации краю нечем гордиться уже.....

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30.05.2017 15:15
- гость -


30.05.2017 14:29
- гость -
курить вредно. А курить здания администраций - тем более )

0  0
30.05.2017 15:16
- гость -


30.05.2017 14:51
ЕКХ
администрации? Вы видно не в курсе? У нас теперь ПРАВИТЕЛЬСТВО, а не администрация.

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