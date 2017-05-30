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Число жертв урагана, который обрушился на Московскую область в понедельник, 29 мая, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Уточняется, что тело еще одной жертвы обнаружили в Подмосковье. Таким образом, по данным на 9:00 вторника, 30 мая, установлено, что в результате разгула стихии всего погибло 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области.
Петренко добавила, что точное число пострадавших и размер причиненного ущерба устанавливаются.
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Напомним, ранее мэрия Москвы сообщала о гибели 11 человек и порядка 170 пострадавших, которые обратились за помощью к врачам из-за травм от поваленных деревьев или снесенных конструкций. Кроме этого, ураган повредил линии электропередачи, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта.
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