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Силовики задержали троих молодых людей в Свердловской области, у которых изъяли свыше 170 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
В ведомстве отмечают, что в операции участвовали сотрудники УФСБ по Челябинской области и Башкирии. В ходе их деятельности на территории Среднего Урала были задержаны молодые люди возрастом 33 года, 30 лет и 22 года. Злоумышленники прибыли из других регионов, чтобы расфасовать и затем совершить тайниковые закладки "синтетики" в Уральском федеральном округе.
Отмечается, что силовики задержали молодых людей, когда те осуществляли закладки в разных населенных пунктах области. При каждом из злоумышленников были найдены упаковки с кристаллическим веществом. Общий вес изъятых наркотиков превысил 170 килограммов. Экспертиза показала, что данное вещество является "синтетикой". На черном рынке стоимость наркотика такого объема равна порядка 400 миллионам рублей.
В ведомстве добавили, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков.
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