Александр Локтев, Марина Ермоленко, Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Александр Гросс, Валерий Касплер — это неполный список победителей праймериз "Единой России". Итоги предварительного голосования партии подвели на заседании оргкомитета во вторник, 30 мая.
Оргкомитет в присутствии победителей подвел итоги предварительного голосования, прошедшего в Барнауле в воскресенье, 28 мая. В списке лидеров народного голосования в целом те, на кого партия и рассчитывала. Об этом рассказал руководитель регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.
О том, что такое праймериз, когда и как их проводили, читайте здесь.
И Романенко, и руководитель оргкомитета Юрий Еремеев заверили, что списки на выборы будут формироваться исключительно с учетом итогов голосования.
Первый в списке по округу, вероятнее всего, пойдет как одномандатник, второй возглавит тергруппу, третий, четвертый и дальше тоже войдут в тергруппу. При этом, если кто-то из кандидатов писал в начале праймериз заявление о том, что хочет пойти на выборы как одномандатник или в тергруппе, то теперь он может выбрать (касается только победителей). Формировать общегородской список будет партия. В нее могут войти и те, кто в праймериз не участвовал.
Окончательные списки на выборы будут сформированы к середине июля.
Итак, вот итоги голосования по округам (голосовать на одном округе можно было сразу за нескольких кандидатов, поэтому в общем получается много больше 100% по округу):
№ 1
Белоусова Ксения — 57,26%
Петриков Алексей — 42,11%
Шаринский Александр — 38,19%
Горкальцева Нина — 21,03%
Андреев Дмитрий — 14,75%
Григорян Арсен — 7,49%
Баранов Вячеслав — 4,61%
Илющенко Евгений — 3,74%
Санкина Людмила — 3,74%
Скопинова-Муравьева Инна — 3,63%
№ 2
Жумадилов Марат — 72,57%
Сингач Артем — 65,15%
Денисов Дмитрий — 44,70%
Cтепанова Ольга — 32,98%
Функ Марина — 32,48%
Галиев Марат — 4,93%
Проскурякова Татьяна — 4,36%
Белянин Олег — 2,24%
№ 3
Локтев Александр — 82%
Юдин Виктор — 67,27%
Чернов Владимир — 40,17%
Петрова Елена — 25,10%
Крынина Надежда — 18,10%
Лукашина Татьяна — 5,14%
Федяев Юрий — 3,08%
Дурнева Ольга — 2,89%
№ 4
Струченко Сергей — 84,7%
Анисимова Инна — 83,69%
Ускова Марина — 44,43%
Татаринцев Евгений — 39,47%
Солодянкина Наталья — 36,09%
Амосова Светлана — 7,97%
Кобзева Ирина — 3,06%
№ 5
Маликов Алексей — 89,19%
Гаврин Геннадий — 87,92%
Толмачев Роман — 42,85%
Ананина Елена — 25,32%
Рунг Александр — 17,27%
Нечаева Валентина — 12,13%
№ 6
Кулешов Евгений — 84,87%
Хриспенс Елена — 79,16%
Резинкина Светлана — 36,92%
Дементьева Наталья — 23,00%
Томиленко Сергей — 19,19%
Долгов Александр — 10,32%
Надточеева Елена — 8,62%
Замороко Андрей — 7,82%
№ 7
Ермоленко Марина — 86,53%
Некрасова Лидия — 84,64%
Борисенко Инна — 83,48%
Кочетков Евгений — 57,55%
Ильиных Владимир — 36,66%
Захарова Татьяна — 12,41%
Кушнаренко Алексей — 6,10%
Егорова Евгения — 5,05%
Мавлютов Дмитрий — 4,37%
Дороганов Иван — 3,00%
№ 8
Ряполов Юрий — 76.03%
Белькова Лариса — 75,61%
Акопян Сергей — 17,25%
Фурманов Олег — 11,09%
Грицай Оксана — 10,90%
Гелда Яна — 4,79%
Пономарев Дмитрий — 3,76%
Бойченко Светлана — 3,05%
Чикин Александр — 2,26%
№ 9
Меркулов Алексей — 77,59%
Лисин Алексей — 74,53%
Янина Наталья — 31,55%
Михальчук Василий — 25,62%
Чернюк Елена — 8,65%
Смазнев Константин — 5,40%
№ 10
Буевич Галина — 90,32%
Гущина Евгения — 79,29%
Вялкова Лариса — 51,46%
Щербакова Оксана — 43,20%
Доронина Оксана — 34,36%
Данькина Наталья — 25,31%
Дашин Константин — 9,88%
Зимин Юрий —9,15%
№ 11
Абалымов Дмитрий — 90,46%
Войтюк Сергей — 80,47%
Ильин Роман — 66,08%
Зямина Тамара — 55,98%
Гузев Дмитрий — 40,87%
Репина Людмила — 20,35%
Васильев Валерий — 11,86%
Чаузова Марина — 7,72%
Домрачев Дмитрий — 7,67%
Карачев Артем — 7,34%
№ 12
Гросс Александр — 90,85%
Огнев Иван — 72,15%
Литвиненко Антон — 67,88%
Артюшкин Андрей — 60,79%
Ильина Людмила — 48,20%
Ефремов Виктор — 22,82%
Смелов Александр — 19,99%
Терлецкая Оксана — 14,23%
Гладких Иван — 10,07%
Шляхов Алексей — 8,12%
Гольцман Ксения — 6,94%
№ 13
Лисицын Александр — 92,65%
Смирнов Константин — 86,09%
Евстратенко Татьяна — 63,94%
Терехина Валентина — 55,96%
Максимов Евгений — 48,29%
Пугачев Сергей — 18,11%
Гордиенко Игорь — 16,33%
Кузьмина Маргарита — 12,91%
Жолнин Роман — 12,02%
Пахомов Павел — 11,39
№ 14
Ананьина Людмила — 66,88%
Ильиных Дмитрий — 64,12%
Гостевская Людмила — 16,33%
Дериглазова Светлана — 7,42%
Кантемиров Евгений — 6,56%
Жаров Петр — 5,69%
Протасова Илона — 5,18%
№ 15
Бочкова Светлана — 70,12%
Гладких Вячеслав — 61,41%
Лобанова Ольга — 9,07%
Григорьев Алексей — 7,77%
Колотилина Татьяна — 5,22%
Радин Александр — 4,86%
Ананич Александр — 3,79%
Шабалдина Олеся — 3,79%
Малютина Елена — 2,85%
Михнюк Михаил — 2,73%
№ 16
Касплер Валерий — 71,85%
Репа Роман — 66,39%
Ярошенко Екатерина — 12,06%
Черепанова Наталья — 7,80%
Трухин Максим — 6,36%
Петренко Ольга — 5,04%
Пругова Юлия — 4,86%
№ 17
Перерядов Вячеслав — 87,67%
Иванов Александр — 78,24%
Панов Иван — 43,11%
Паутова Анна — 25,83%
Артюшенко Оксана — 23,04%
Чечулина Зоя — 3,26%
Карханов Альберт — 1,16%
Воробьев Владислав — 1,11%
№ 18
Носенко Евгений — 83,26%
Грицай Инесса — 66,06%
Лысенко Анатолий — 45,29%
Ермолина Любовь — 38,20%
Сергеева Светлана — 27,98%
Терехова Ольга — 2,61%
Заречнев Константин — 2,27%
Шнитов Евгений — 2,27%
№ 19
Барсуков Евгений — 96,94%
Вильгельм Ирина — 69,99%
Камышева Ольга — 37,95%
Репкина Татьяна — 28,93%
Кизилов Евгений — 27,91%
Королев Сергей — 9,02%
№ 20
Ельников Александр — 79,45%
Тайчер Александр — 72,29%
Коновалов Вячеслав — 39,64%
Ухналева Светлана — 24,13%
Мингалева Ольга — 19,36%
Десятов Сергей — 4,39%
Васильева Кира — 2,62%
Комментарии
А почему все цифры меньше 100???
возьмите любой округ, процентов больше 100, в 10-м доходит до 342%
Локтев весь состав БПЗ выгонял? А Касплер БАТП?
что означают эти проценты?
Больше 100 может быть только сами знаете у кого!
Александр Локтев, Марина Ермоленко, Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Александр Гросс, Валерий Касплер
по какому принципу Локтева вперед выставили? по алфавиту?
Победа маразма над логикой и математикой? Что это за бред?
Т.е., как бы после голосования можно еще галочек понаставить? Ну вы, ***ть, конченые жулики!
Сколько бездельников)))
А где в списке женщина с отклонениями,которая предлагала Барнаул переименовать??
Путенбергу быть!
Чаузова Марина — 7,72%
Для тех, кто математику не проходил в шкоде, объясняю. Можно было голосовать за нескольких кандидатов, поэтому здесь проценты, это не процентная доля от 100, неучи!!
Ну это же рейтинговое голосование, вы новость внимательнее читайте, голосовать можно было за несколько участников сразу, среди них уже будет подбираться кандидатура на выдвижение к сентябрю. Опять шутнички не разбираются в теме и пытаются что то доказать кому то. А по поводу бездельников, мистер, большинство из них на не освобожденной основе будет работать и совмещать свою депутатскую деятельность с основной работой
С Многие фамилии знакомые, многих и не знаю, но мероприятие это интересное.
Сколько ж злых гостей понабежало, чтоб вы так на выборах голосовали
Пир во время чумы - людям средств на жизнь не хватает, а эти сорят народными деньгами...
Эпика, да половина с Банфакса сбежали пока новостей нет. До обеда видать работы не было, а тут указка сверху пришла- пора работать – вот и заклацали кнопками клавиатуры в такт.Только праймериз уже прошел и результаты оглашены
Смотрю грамотеев много пишет, а чегой –то сами на предварительное не пошли, дома-то с дивана писать, не силы свои пробовать.
А Еромленко , как всегда высоко держит плану- молодчина она.
Некоторые гости исторических фильмов пересмотрели- нет никакой чумы, а есть интересная и актуальная процедура отбора кандидатов на выборы в других странах давно уже работает сия система.
То чувство, когда в комментариях завелся гамельский крысолов, да только дудку сломал, где-то в средневековье