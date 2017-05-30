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"Единая Россия" назвала победителей праймериз в Барнауле. Полный список

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем, за кого проголосовали барнаульцы

Фото: Александра Черданцева

Александр Локтев, Марина Ермоленко, Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Александр Гросс, Валерий Касплер — это неполный список победителей праймериз "Единой России". Итоги предварительного голосования партии подвели на заседании оргкомитета во вторник, 30 мая.

Оргкомитет в присутствии победителей подвел итоги предварительного голосования, прошедшего в Барнауле в воскресенье, 28 мая. В списке лидеров народного голосования в целом те, на кого партия и рассчитывала. Об этом рассказал руководитель регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

О том, что такое праймериз, когда и как их проводили, читайте здесь.

И Романенко, и руководитель оргкомитета Юрий Еремеев заверили, что списки на выборы будут формироваться исключительно с учетом итогов голосования.

Первый в списке по округу, вероятнее всего, пойдет как одномандатник, второй возглавит тергруппу, третий, четвертый и дальше тоже войдут в тергруппу. При этом, если кто-то из кандидатов писал в начале праймериз заявление о том, что хочет пойти на выборы как одномандатник или в тергруппе, то теперь он может выбрать (касается только победителей). Формировать общегородской список будет партия. В нее могут войти и те, кто в праймериз не участвовал.

Окончательные списки на выборы будут сформированы к середине июля.

Итак, вот итоги голосования по округам (голосовать на одном округе можно было сразу за нескольких кандидатов, поэтому в общем получается много больше 100% по округу):

№ 1

Белоусова Ксения — 57,26%
Петриков Алексей — 42,11%
Шаринский Александр — 38,19%
Горкальцева Нина — 21,03%
Андреев Дмитрий — 14,75%
Григорян Арсен — 7,49%
Баранов Вячеслав — 4,61%
Илющенко Евгений — 3,74%
Санкина Людмила — 3,74%
Скопинова-Муравьева Инна — 3,63%

№ 2

Жумадилов Марат — 72,57%
Сингач Артем — 65,15%
Денисов Дмитрий — 44,70%
Cтепанова Ольга — 32,98%
Функ Марина — 32,48%
Галиев Марат — 4,93%
Проскурякова Татьяна — 4,36%
Белянин Олег — 2,24%

№ 3

Локтев Александр — 82%
Юдин Виктор — 67,27%
Чернов Владимир — 40,17%
Петрова Елена — 25,10%
Крынина Надежда — 18,10%
Лукашина Татьяна — 5,14%
Федяев Юрий — 3,08%
Дурнева Ольга — 2,89%

№ 4

Струченко Сергей — 84,7%
Анисимова Инна — 83,69%
Ускова Марина — 44,43%
Татаринцев Евгений — 39,47%
Солодянкина Наталья — 36,09%
Амосова Светлана — 7,97%
Кобзева Ирина — 3,06%

№ 5

Маликов Алексей — 89,19%
Гаврин Геннадий — 87,92%
Толмачев Роман — 42,85%
Ананина Елена — 25,32%
Рунг Александр — 17,27%
Нечаева Валентина — 12,13%

№ 6

Кулешов Евгений — 84,87%
Хриспенс Елена — 79,16%
Резинкина Светлана — 36,92%
Дементьева Наталья — 23,00%
Томиленко Сергей — 19,19%
Долгов Александр — 10,32%
Надточеева Елена — 8,62%
Замороко Андрей — 7,82%

№ 7

Ермоленко Марина — 86,53%
Некрасова Лидия — 84,64%
Борисенко Инна — 83,48%
Кочетков Евгений — 57,55%
Ильиных Владимир — 36,66%
Захарова Татьяна — 12,41%
Кушнаренко Алексей — 6,10%
Егорова Евгения — 5,05%
Мавлютов Дмитрий — 4,37%
Дороганов Иван — 3,00%

№ 8

Ряполов Юрий — 76.03%
Белькова Лариса — 75,61%
Акопян Сергей — 17,25%
Фурманов Олег — 11,09%
Грицай Оксана — 10,90%
Гелда Яна — 4,79%
Пономарев Дмитрий — 3,76%
Бойченко Светлана — 3,05%
Чикин Александр — 2,26%

№ 9

Меркулов Алексей — 77,59%
Лисин Алексей — 74,53%
Янина Наталья — 31,55%
Михальчук Василий — 25,62%
Чернюк Елена — 8,65%
Смазнев Константин — 5,40%

№ 10

Буевич Галина — 90,32%
Гущина Евгения — 79,29%
Вялкова Лариса — 51,46%
Щербакова Оксана — 43,20%
Доронина Оксана — 34,36%
Данькина Наталья — 25,31%
Дашин Константин — 9,88%
Зимин Юрий —9,15%

№ 11

Абалымов Дмитрий — 90,46%
Войтюк Сергей — 80,47%
Ильин Роман — 66,08%
Зямина Тамара — 55,98%
Гузев Дмитрий — 40,87%
Репина Людмила — 20,35%
Васильев Валерий — 11,86%
Чаузова Марина — 7,72%
Домрачев Дмитрий — 7,67%
Карачев Артем — 7,34%

№ 12

Гросс Александр — 90,85%
Огнев Иван — 72,15%
Литвиненко Антон — 67,88%
Артюшкин Андрей — 60,79%
Ильина Людмила — 48,20%
Ефремов Виктор — 22,82%
Смелов Александр — 19,99%
Терлецкая Оксана — 14,23%
Гладких Иван — 10,07%
Шляхов Алексей — 8,12%
Гольцман Ксения — 6,94%

№ 13

Лисицын Александр — 92,65%
Смирнов Константин  — 86,09%
Евстратенко Татьяна — 63,94%
Терехина Валентина — 55,96%
Максимов Евгений — 48,29%
Пугачев Сергей — 18,11%
Гордиенко Игорь — 16,33%
Кузьмина Маргарита — 12,91%
Жолнин Роман — 12,02%
Пахомов Павел — 11,39

№ 14

Ананьина Людмила — 66,88%
Ильиных Дмитрий — 64,12%
Гостевская Людмила — 16,33%
Дериглазова Светлана — 7,42%
Кантемиров Евгений — 6,56%
Жаров Петр — 5,69%
Протасова Илона — 5,18%

№ 15

Бочкова Светлана — 70,12%
Гладких Вячеслав — 61,41%
Лобанова Ольга — 9,07%
Григорьев Алексей — 7,77%
Колотилина Татьяна — 5,22%
Радин Александр — 4,86%
Ананич Александр — 3,79%
Шабалдина Олеся — 3,79%
Малютина Елена — 2,85%
Михнюк Михаил — 2,73%

№ 16

Касплер Валерий — 71,85%
Репа Роман — 66,39%
Ярошенко Екатерина — 12,06%
Черепанова Наталья — 7,80%
Трухин Максим — 6,36%
Петренко Ольга — 5,04%
Пругова Юлия — 4,86%

№ 17

Перерядов Вячеслав — 87,67%
Иванов Александр — 78,24%
Панов Иван — 43,11%
Паутова Анна — 25,83%
Артюшенко Оксана — 23,04%
Чечулина Зоя — 3,26%
Карханов Альберт — 1,16%
Воробьев Владислав — 1,11%

№ 18

Носенко Евгений — 83,26%
Грицай Инесса — 66,06%
Лысенко Анатолий — 45,29%
Ермолина Любовь — 38,20%
Сергеева Светлана — 27,98%
Терехова Ольга — 2,61%
Заречнев Константин — 2,27%
Шнитов Евгений — 2,27%

№ 19

Барсуков Евгений — 96,94%
Вильгельм Ирина — 69,99%
Камышева Ольга — 37,95%
Репкина Татьяна — 28,93%
Кизилов Евгений — 27,91%
Королев Сергей — 9,02%

№ 20

Ельников Александр — 79,45%
Тайчер Александр — 72,29%
Коновалов Вячеслав — 39,64%
Ухналева Светлана — 24,13%
Мингалева Ольга — 19,36%
Десятов Сергей — 4,39%
Васильева Кира — 2,62%

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2017 14:49
ЕКХ

А почему все цифры меньше 100???

0  0
30.05.2017 14:51
математеги

возьмите любой округ, процентов больше 100, в 10-м доходит до 342%

0  0
30.05.2017 14:52
- гость -

Локтев весь состав БПЗ выгонял? А Касплер БАТП?

0  0
30.05.2017 14:53
- гость -

что означают эти проценты?

0  0
30.05.2017 14:53
- гость -

Больше 100 может быть только сами знаете у кого!

0  0
30.05.2017 14:54
- гость -

Александр Локтев, Марина Ермоленко, Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Александр Гросс, Валерий Касплер

по какому принципу Локтева вперед выставили? по алфавиту?

0  0
30.05.2017 14:58
- гость -

Победа маразма над логикой и математикой? Что это за бред?

0  0
30.05.2017 14:59
- гость -

Т.е., как бы после голосования можно еще галочек понаставить? Ну вы, ***ть, конченые жулики!

0  0
30.05.2017 15:03
- гость -

Сколько бездельников)))

0  0
30.05.2017 15:14
сергей

А где в списке женщина с отклонениями,которая предлагала Барнаул переименовать??

0  0
30.05.2017 15:17
- гость -

Путенбергу быть!

Чаузова Марина — 7,72%

0  0
30.05.2017 15:18
Олег

Для тех, кто математику не проходил в шкоде, объясняю. Можно было голосовать за нескольких кандидатов, поэтому здесь проценты, это не процентная доля от 100, неучи!!

0  0
30.05.2017 15:20
Десятник

Ну это же рейтинговое голосование, вы новость внимательнее читайте, голосовать можно было за несколько участников сразу, среди них уже будет подбираться кандидатура на выдвижение к сентябрю. Опять шутнички не разбираются в теме и пытаются что то доказать кому то. А по поводу бездельников, мистер, большинство из них на не освобожденной основе будет работать и совмещать свою депутатскую деятельность с основной работой

0  0
30.05.2017 15:22
Джуманджи

С Многие фамилии знакомые, многих и не знаю, но мероприятие это интересное.

0  0
30.05.2017 15:25
Эпика

Сколько ж злых гостей понабежало, чтоб вы так на выборах голосовали

0  0
30.05.2017 15:26
- гость -

Пир во время чумы - людям средств на жизнь не хватает, а эти сорят народными деньгами...

0  0
30.05.2017 15:28
Орел

Эпика, да половина с Банфакса сбежали пока новостей нет. До обеда видать работы не было, а тут указка сверху пришла- пора работать – вот и заклацали кнопками клавиатуры в такт.Только праймериз уже прошел и результаты оглашены

0  0
30.05.2017 15:30
Третий с оркестра

Смотрю грамотеев много пишет, а чегой –то сами на предварительное не пошли, дома-то с дивана писать, не силы свои пробовать.

0  0
30.05.2017 15:31
Самый

А Еромленко , как всегда высоко держит плану- молодчина она.

0  0
30.05.2017 15:33
20-15

Некоторые гости исторических фильмов пересмотрели- нет никакой чумы, а есть интересная и актуальная процедура отбора кандидатов на выборы в других странах давно уже работает сия система.

0  0
30.05.2017 15:35
Дария

То чувство, когда в комментариях завелся гамельский крысолов, да только дудку сломал, где-то в средневековье

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