Фото: пресс-служба Минтранса по Алтайскому краю
Работы по ремонту одного из самых проблемных участков в Барнауле — улицы Матросова — могут быть закончены уже в конце июня. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
В данный момент специалисты ООО "Барнаульское ДСУ-4" работают на участке протяженностью 2,7 километра. Улица Матросова будет отремонтирована от проспекта Ленина до Советской Армии.
К работам приступили 2 мая. Уже произведена срезка поверхностного асфальтобетонного покрытия методом фрезерования, положен выравнивающий слой из мелкозернистого асфальтобетона. Также работники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона.
Работы выполняются в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Отметим, что в данный момент на участке в районе моста через Пивоварку работы пока не производятся по техническим причинам. В ближайшее время будет найден подрядчик, который произведет ремонт моста, и уже 6 июня улица на этом участке города будет перекрыта. После того как перестанет ходить общественный транспорт, будет производиться ремонт моста через Пивоварку.
Логическим завершением ремонтных работ станет реконструкция перекрестка Ленина и Матросова, где появится дополнительная полоса для движения. Антон Шеломенцев отметил, что работы по контракту должны быть завершены 30 сентября. Однако, по его словам, уже выполнено 30% работы, и власти краевой столицы надеются, что ремонт Матросова будет завершен уже к концу июня.
Ранее стало известно, что движение общественного транспорта на участке Матросова и Ленина в Барнауле будет запрещено летом 2017 года из-за масштабной работы по расширению.
О разработке этого проекта стало известно еще в начале 2016 года. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет.
Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.
Проект разработала компания "Красноярскгражданпроект". При этом расширение проезжей части не уменьшит пешеходную зону.
Комментарии
Жесть будет когда оттуда перенесут поток и даже ОТ. С-З стояить будет колом в часы пик. И Советской Армии тоже.
Как на работу то ездить?