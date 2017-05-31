Новый арендатор парка "Изумрудный" в центре Барнаула актуализирует данные о площади парка и границах территории. В том числе будет оценена законность застройки жилыми домами близ парка. Об этом директор ООО "Лидер" Владимир Фишер рассказал в интервью ИА "Амител" .
"По топографической съемке посмотрим, где и что располагается. Будем разбираться вплоть до того, на каком основании на части парка жилая зона", — пояснил он.
Сейчас в "Изумрудном" работают геодезисты.
Действительно, вблизи парка построено несколько многоэтажных домов по улице Путиловская, Ленская и Сизова. Они появились там чуть более десяти лет назад. Тогда в администрации Барнаула сообщали, что строительство согласовано и ведется законно.
Впрочем, и к самому новому арендатору были вопросы. По информации местных СМИ, организация связана со строительной компанией "Адалин-Строй".
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Как ранее рассказывал прошлый арендатор парка Павел Тулин, с которым у администрации было несколько конфликтов, власти намеренно создавали вокруг площадки образ устаревшего и небезопасного объекта.
Кстати, в разгар конфликта в парке горело кафе, административное здание, неизвестные пытались поджечь строительные материалы для бассейна.
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Павел Тулин тогда предполагал, что парк у него пытаются отобрать, чтобы в дальнейшем перевести землю под жилую застройку.
В беседе с корреспондентом ИА "Амител" Владимир Фишер сказал однозначно: никакого строительства в парке не будет, только то, что необходимо для работы самого парка. Так и в администрации Барнаула сообщили, что назначение участка не будет изменено.
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Комментарии
На путиловской дома построены на территории бывшего озеленения от БМК, На сизова где дом парка никогда небыло где то там был ДОСАФ и его тир мы в детстве лазили туда за гильзами, а вот на ленской дом называют дом на костях вот он конкретно в парке зафигачен, на краснухе (клевченя счас) раньше были теннисные корты теперь на их месте стоянка дома на костях
А город не может самостоятельно проводить проверки законности стройки на этапе котлована?
"проверит законность застройки территории" и толку от этого ? Дома уже стоят, сносить их никто не будет, смысл этого шоу ?
Ну что же, ждём на Амике объявления о продаже сногсшибательной недвижимости по космическим ценам!
>>Впрочем, и к самому новому арендатору были вопросы. По информации местных СМИ, >>организация связана со строительной компанией "Адалин-Строй".
Я так подозреваю что вместо какойто части парка понавтыкают домов - типа деревья сгнили чё площади пропадать - катотак
31.05.2017 08:24
- гость -
типа проверка и выводы по результатам: Если им было можно строить, то почему нам нельзя? Все очень просто.
31.05.2017 08:43
- гость -
А кто ему как арендатору разрешит ? Всё что ему там будет позволено построить это только то что относится к инфраструктуре парка. Проще открыть открыть кадастровую карту и посмотреть что это за территория и всё.
ребята с адалина вроде разносторонние, могут в принципе и парком развлечений наверное заняться.... хим. завод у них существует, местные говорят даже зп более менее во время платить стали
Будут почву прощупывать: проверять законность, установят нарушителей, поймут, что им за нарушения никто не предъявляет, начнут строить сами.