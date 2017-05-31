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Новый арендатор парка "Изумрудный" проверит законность застройки территории

, ИА "Амител"
Близ парка есть несколько жилых многоэтажек

Фото: Александра Черданцева

Новый арендатор парка "Изумрудный" в центре Барнаула актуализирует данные о площади парка и границах территории. В том числе будет оценена законность застройки жилыми домами близ парка. Об этом директор ООО "Лидер" Владимир Фишер рассказал в интервью ИА "Амител" .

"По топографической съемке посмотрим, где и что располагается. Будем разбираться вплоть до того, на каком основании на части парка жилая зона", — пояснил он.

Сейчас в "Изумрудном" работают геодезисты.

Действительно, вблизи парка построено несколько многоэтажных домов по улице Путиловская, Ленская и Сизова. Они появились там чуть более десяти лет назад. Тогда в администрации Барнаула сообщали, что строительство согласовано и ведется законно.

Впрочем, и к самому новому арендатору были вопросы. По информации местных СМИ, организация связана со строительной компанией "Адалин-Строй".

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Как ранее рассказывал прошлый арендатор парка Павел Тулин, с которым у администрации было несколько конфликтов, власти намеренно создавали вокруг площадки образ устаревшего и небезопасного объекта.

Кстати, в разгар конфликта в парке горело кафе, административное здание, неизвестные пытались поджечь строительные материалы для бассейна.

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Павел Тулин тогда предполагал, что парк у него пытаются отобрать, чтобы в дальнейшем перевести землю под жилую застройку.

В беседе с корреспондентом ИА "Амител" Владимир Фишер сказал однозначно: никакого строительства в парке не будет, только то, что необходимо для работы самого парка. Так и в администрации Барнаула сообщили, что назначение участка не будет изменено.

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Комментарии

31.05.2017 08:17
месный

На путиловской дома построены на территории бывшего озеленения от БМК, На сизова где дом парка никогда небыло где то там был ДОСАФ и его тир мы в детстве лазили туда за гильзами, а вот на ленской дом называют дом на костях вот он конкретно в парке зафигачен, на краснухе (клевченя счас) раньше были теннисные корты теперь на их месте стоянка дома на костях

0  0
31.05.2017 08:23
Пионер

А город не может самостоятельно проводить проверки законности стройки на этапе котлована?

0  0
31.05.2017 08:24
- гость -

"проверит законность застройки территории" и толку от этого ? Дома уже стоят, сносить их никто не будет, смысл этого шоу ?

0  0
31.05.2017 08:25
- гость -

Ну что же, ждём на Амике объявления о продаже сногсшибательной недвижимости по космическим ценам!

0  0
31.05.2017 08:33
месный

>>Впрочем, и к самому новому арендатору были вопросы. По информации местных СМИ, >>организация связана со строительной компанией "Адалин-Строй".

Я так подозреваю что вместо какойто части парка понавтыкают домов - типа деревья сгнили чё площади пропадать - катотак

0  0
31.05.2017 08:43
- гость -


31.05.2017 08:24
- гость -

типа проверка и выводы по результатам: Если им было можно строить, то почему нам нельзя? Все очень просто.

0  0
31.05.2017 08:55
- гость -

31.05.2017 08:43
- гость -
А кто ему как арендатору разрешит ? Всё что ему там будет позволено построить это только то что относится к инфраструктуре парка. Проще открыть открыть кадастровую карту и посмотреть что это за территория и всё.

0  0
31.05.2017 09:11
- гость -

ребята с адалина вроде разносторонние, могут в принципе и парком развлечений наверное заняться.... хим. завод у них существует, местные говорят даже зп более менее во время платить стали

0  0
31.05.2017 09:19
- гость -

Будут почву прощупывать: проверять законность, установят нарушителей, поймут, что им за нарушения никто не предъявляет, начнут строить сами.

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