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Депутат Госдумы, лидер алтайского регионального отделения "Справедливой России" Александр Терентьев выступил с предложением назвать какой-нибудь объект в Алтайском крае в честь погибшего в 2005 году губернатора Михаила Евдокимова, которому в этом году 6 декабря исполнилось бы 60 лет.
По мнению лидера алтайских справороссов Александра Терентьева, это хороший повод для того, чтобы наконец почтить память нашего земляка.
"Для большинства жителей региона Михаил Евдокимов – образец патриотизма и любви к родине. Он искренне болел за родной край и старался изменить его к лучшему. Жители региона видели это и потому до их пор вспоминают его с теплотой. Тем удивительней, что на территории его родного края нет ни одного места, названного в его честь. Это нужно исправить. Название улицы, площади или сквера именем Михаила Евдокимова должно стать лишь началом, а следующим этапом – создание памятника "народному губернатору". Это нужно в первую очередь нам, жителям края", — уверен Александр Терентьев.
Реготделение "Справедливой России" напоминает, что уже поднимало вопрос об увековечении памяти знаменитого артиста и политика. Так, например, в 2014 году эсеры предлагали назвать именем Михаила Евдокимова сквер за строящимся зданием Художественного музея.
Отметим, что разговоры о том, чтобы увековечить память бывшего губернатора и заслуженного артиста России, идут в Алтайском крае уже несколько лет. Так, совсем недавно бывший вице-губернатор команды Евдокимова Алексей Сарычев обратился в администрацию Барнаула с просьбой решить этот вопрос. В мэрии краевой столицы официально ответили, что строящихся улиц без названия в краевом центре сейчас нет, чтобы назвать одну из них в честь Михаила Евдокимова.
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