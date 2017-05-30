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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что жертвами урагана в Москве стали 11 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о гибели пяти человек в Подмосковье. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 16 человек, передает РИА Новости.
По словам Воробьева, всего в Подмосковье из-за разгула стихии пострадали 34 человека. Точное число пострадавших в Москве уточняется.
Напомним, в российской столице днем в понедельник, 29 мая, прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду.
В результате непогоды были повалены свыше 3,5 тысяч деревьев, повреждены 1,5 тысячи машин и кровли более 140 многоэтажек и административных зданий, уточняет агентство.
В больницы с различными травмами были доставлены около 150 человек, из которых 108 все еще находятся в медучреждениях, в том числе 22 ребенка.
Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что семьи погибших в результате урагана получат по миллиону рублей. Также он пообещал компенсацию пострадавшим в результате непогоды.
Отмечается, что во вторник, 30 мая, коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме до полного устранения всех последствий разгула стихии.
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