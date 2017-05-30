Более 20 впившихся клещей сняли с ребенка в Горном Алтае после катания по траве с горки, сообщает сайт Роспотребнадзора.
По данным ведомства, еще один ребенок, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей. Родителям он рассказал, что ходил по траве только в одном месте – у реки в районе Мебельной фабрики.
В Роспотребнадзоре отметили, что в последнее время таких случаев стало заметно больше. Поскольку в населенных пунктах очень много клещей, безопаснее гулять только по асфальтовым дорожкам. Специалисты советуют обрабатывать обувь и одежду аэрозолями против клещей, для детей до шести лет выпускают специальные детские формы.
Комментарии
9
Каких 20 клещей??? Вы звголовки специально такие делаете??? В тексте написано 4 клеща
Истеричка, успокойся!
В тексте написано "еще один ребенок, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей."
вот и в бедную Россию впились, как клещи, кооператив озеро с председателем шубаохранилищем, да снять их некому, народ в пьянке-спячке...
кататься по траве в Горном в период активности клещей? ладно у ребёнка мозгов нет, но родители то могли объяснить?
30.05.2017 16:39
- гость -
видали мы скачущих проснувшихся, от нарко угара теперь уже не очнутся.
блин, мы раньше по лесам и полям целыми днями лазали и никаких клещей, а теперь в черте города они нападают. Куда власти смотрят?!