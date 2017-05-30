Фото: xmlpress.ru
Сбербанк России планирует к 2025 году сократить количество сотрудников до 280 тысяч. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава банка Герман Греф.
По его словам, численность работников может сократиться до 280 тысяч против нынешних 325 тыс.
"У нас сегодня 325 тысяч сотрудников по всему миру, думаю, что 280 тысяч — это тот ориентир, который может быть к 2025 году, но с принципиально другой структурной занятостью", — сказал Греф.
Он добавил, что также Сбербанк имеет программу по переобучению сотрудников. При этом, несмотря на сокращения, банк активно набирает новых сотрудников в сфере IT-технологий.
"Мы действительно сокращаем сотрудников в традиционных профессиях, но набираем сотрудников в новых частях нашего бизнеса. Если посмотреть, то за два года на 6,5 тыс. рабочих мест увеличили, это сотрудники, которые сопровождают и разрабатывают нашу систему", — сказал Греф.
Комментарии
сбер вообще жжёт.набрал сотрудников, раздал им ипотечных кредитов на строительство на 25 лет, а через 2 года когда они построили начали их увольнять. ничего личного, просто бизнес.
А кто работать будет если 45 тыс сократить?
0.05.2017 16:09
- гость -
А кто работать будет если 45 тыс сократить?
Роботы
Для сбера было бы экомнее пару тройку таких грефов сократить, как раз по зарплате как 45 тыс мелких клерков получится.
"0.05.2017 16:09
- гость -
А кто работать будет если 45 тыс сократить?
Роботы"
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До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,
Опустился на глубины и поднялся до небес.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
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До чего дошёл прогресс - труд физический исчез,
Да и умственный заменит механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.
До чего дошёл прогресс - было времени в обрез,
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Сыроежкин немного ошибался насчёт счастья