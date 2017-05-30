Фото: novostimira.net
Неизвестный украл свыше 11,4 миллиона рублей из здания Банка России на Ленинском проспекте в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 29 мая. По словам собеседника агентства, злоумышленник проник в Центробанк через окно, похитил деньги, а затем скрылся.
Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.
Официального комментария по поводу произошедшего у агентства пока нет.
Комментарии
ну прям сказки умеют рассказать
такие преступления раскрыть как два пальца
Это свои.
"Это свои."
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а похоже. кто может знать, где в огромном, охраняемом здании лежат такие деньги, найти, забрать и безнаказанно свалить?
Эльвирка,своровала на посту главы ЦБ в сто раз больше и что?
30.05.2017 16:47
Гонец из Пензы
казенные деньги хранят в сейфах, а полученное за непосильный труд разбрасывают по столам....
российский анекдот, 21 век