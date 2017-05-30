Знаменитый американский режиссёр, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Дэвид Линч заявил, что не собирается уходить из кино. Его слова передает портал Vulture.
"Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — отметил Линч.
Отметим, что недавно в Каннах 71-летний Дэвид Линч представил две серии третьего сезона сериала "Твин Пикс" — первой его работы за 11 лет. Линч также известен такими картинами, как "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Голова-ластик", "Малхолланд Драйв" и другие.
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