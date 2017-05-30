Никакого админресурса на праймериз в Барнауле не было – Романенко

"Единая Россия" осталась довольна победителями предварительного голосования и явкой. Никакого административного ресурса и дополнительной мобилизации использовано не было. Об этом заявил глава алтайского отделения ЕР Александр Романенко (на фото справа). Итоги праймериз, лидеров которых партия отправит от себя на выборы в Барнаульскую городскую думу в сентябре, утвердили на заседании оргкомитета во вторник, 30 мая.

Явка на предварительное голосование, проходившее в воскресенье, 28 мая, с 8 утра до 20 часов вечера, составила 7,22% (около 37 тысяч барнаульцев). В бюллетенях было 164 кандидата. Для голосования работало 60 участков.

"Никакой дополнительной мобилизации мы не проводили. Административный ресурс включен не был", — заявил глава регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Он подчеркнул, что процедура была открытой, две трети кандидатов были беспартийными.

По словам главы оргкомитета праймериз Юрия Еремеева (на главном фото слева), никаких жалоб от кандидатов не поступало, кампания прошла организованно.

На каждом из 20 округов определены победители. Полный список можно посмотреть в материале "Единая Россия" назвала победителей праймериз в Барнауле".

Больше всего в списке лидеров голосования бюджетников (главврач барнаульской поликлиники №9 Инна Анисимова, директор барнаульского лицея №112 Геннадий Гаврин, директор школы №120 Елена Хриспенс, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич, главврач роддома №2 Людмила Ананьина и другие) и представителей бизнеса (гендиректор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова, гендиректор Алтайского геофизического завода Марат Жумадилов, руководитель частной клиники "Пигмалион" Алексей Маликов, директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс и другие). Очевидно, на выборы от "Единой России" снова пойдут и представители Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко и Сергей Войтюк.

В списке лидеров есть сын первого зампреда правительства региона Сергея Локтева Александр. Есть несколько действующих депутатов Гордумы: Виктор Юдин, Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Иван Огнев и другие.

Читайте также: "Единая Россия" не пустит во власть криминалитет — Неверов

На выборы от партии пойдут все (ну, или почти все) победители предварительного голосования. Лидер праймериз по округу пойдет в качестве одномандатника по этому же округу, второй по результату возглавит территориальную группу. Общегородская часть списка будет определена к середине июля. Туда могут войти не только участники праймериз.

Александр Романенко поздравил победителей предварительного голосования, которые также принимали участие в заседании оргкомитета. Он призвал их не расслабляться в оставшиеся до выборов три месяца.

"Уверен, что мы с вами победим 10 сентября", — сказал он.

Кроме того, "Единая Россия" уже определилась с кандидатами во всех остальных городах и районах края, где 10 сентября пройдут выборы. Там отбор проводили силами членов партии. Кандидаты есть на все вакантные округа, заверил Александр Романенко.

На довыборы в АКЗС по округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы) партия, как и ожидалось, отправит Анатолия Вытоптова, в прошлом депутата БГД от партии "Парнас".