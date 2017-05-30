Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин во вторник, 30 мая, провел очередной объезд территории краевого центра.
Как сообщает пресс-служба города, сити-менеджер особо обратил внимание на состояние фасадов многоквартирных домов в центре. В частности, Сергей Дугин обратил внимание комитета жилищно-коммунального хозяйства на необходимость усиления взаимодействия с управляющими организациями по вопросу эксплуатации зданий, ведения претензионной работы с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств.
Также в ходе объезда Сергей Дугин потребовал от глав администраций районов активизировать работы по кошению травы, чтобы территория города выглядела более ухоженной.
"Не должно быть "бесхозяйных" территорий. Порядок должен наводиться везде", — сказал сити-менеджер краевой столицы.
Комментарии
Коси и забивай!
А сам то , почто не в поле с косой?
На фото какой-то мужик у работающих студентов просит "чирик"