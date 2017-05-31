Образ невесты включает в себя множество незаменимых деталей: платье, туфли, прическу и, конечно же, макияж. Его создание — дело очень ответственное и хлопотное, ведь в день свадьбы каждая девушка хочет выглядеть настоящей королевой. Свадебный макияж — дело тонкое и крайне важное. Выбрать грамотного специалиста-визажиста бывает довольно сложно. Как же здесь не ошибиться?
Наталья Звонова – настоящий профессионал, следит за модными свадебными трендами в макияже и разбирается в них, обладает большим опытом работы и отличным вкусом. Свою квалификацию Наталья регулярно повышает у именитых визажистов России и Украины.
2017 год — год, когда начала свою работу сеть студий красивых бровей в ТРЦ "Европа" и ТРЦ "Огни" Brow Bar Brejnev – это "детище" Натальи, где было оформлено немало бровок для восхитительных невест с использованием современных техник и пониманием их пожеланий.
Тренды свадебного макияжа – 2017
Свадебный макияж 2017 года представлен сразу несколькими противоположными подходами. Разумеется, классика остается вне конкуренции. Также лидирующие позиции занимает стиль нюд с его натуральностью и естественностью. В противовес этим направлениям в моду входят белая кожа, фигурные стрелки и яркие губы.
Все более популярным становится Стробинг
В 2017 году матовый мейкап уступит место сияющей коже. Влажный эффект прекрасно подчеркнет естественную прелесть лица и подойдет как для дневного, так и вечернего макияжа.
На фото: Вид макияжа "Стробинг"
Смоки-айс
Этот вид макияжа — самый простой способ подчеркнуть красоту глаз невесты. На пике моды смоки-айс в шоколадных, серых и темно-зеленых тонах. Смягчить агрессивность макияжа поможет максимальная растушевка. Также следует отказаться от черной туши в пользу шоколадного тона.
На фото: Макияж "Смоки айс"
Стрелки
Свадебный макияж 2017 года допускает применение практически всех типов стрелок. Они могут быть одинарными или двойными, тонкими или широкими, прямыми или изогнутыми.
На фото: Макияж "Стрелки"
Тени цвета морской волны или бронзовые
Тени цвета морской волны — модный тренд 2017 года. Макияж с использованием голубых теней подойдет для весенних и летних свадеб, предполагающих в образе невесты наличие ярких деталей. Еще одной модной тенденцией 2017 года стало использование теней бронзового, серебряного и золотистого цветов.
На фото: Макияж с тенями цвета морской волны
Яркие губы
Свадебный макияж 2017 года предоставляет массу возможностей для невест, желающих сделать главный акцент на губах.
На фото: Макияж с использованием яркой помады
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Визажист Наталья Звонова
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