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Цены на недвижимость в Барнауле вновь упали после майских праздников

, ИА "Амител"
В краевой столице падают цены на квартиры

Фото: Amic.ru

Цены на недвижимость в Барнауле, которые недавно пережили максимальное падение за десять лет, вновь стали снижаться после майских праздников. По данным агентства недвижимости "Жилфонд", в мае цены на квартиры в Барнауле снизились на 0,84% и составили 45,44 тысячи рублей за квадратный метр. Общее снижение стоимости жилья в столице Алтайского края с начала 2017 года составило 2,04%

"В отличие от прошлых лет, рынок жилья в Барнауле не замер во время майских праздников, продавцы и покупатели лишь незначительно снизили активность. Благодаря обменным сделкам рынок удерживается "на плаву", и снижение цен лишь приводит к тому, что при обмене требуется меньшая доплата на приобретение новых квартир. За последние 12 месяцев средневзвешенная цена на вторичном рынке снизилась на 4,43%, и это меньше, чем общая динамика в прошлом году, когда метр "полегчал" на 5,03%", — заявила региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" Людмила Авдюхина.

Так, по данным "Жилфонда", май 2017 года для вторичного рынка завершился следующими показателями:

однокомнатные квартиры — 48,75 тысячи рублей за кв. м

двухкомнатные квартиры — 44,37 тысячи рублей за кв. м

трехкомнатные квартиры — 42,55 тысячи за кв. м

В мае в барнаульской базе данных агентства "Жилфонд" предлагалось к продаже 6 166 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир в многоквартирных домах Барнаула. Для расчёта статистических показателей за май использовались предложения по 5 674 объектам.

В апреле эксперты заявили, что цены на недвижимость в Алтайском крае упали до минимальных показателей за последние десять лет. По мнению экспертов, главная причина такой ситуации — отсутствие спроса у населения. Многие барнаульцы еще не восстановили свое финансовое положение после прошедшего кризиса. Те, кто срочно нуждался в улучшении жилищных условий, сделали это раньше. Кроме того, на рынке заметно стало меньше инвесторов. Однако к осени возможна положительная динамика роста, когда ипотечные ставки снизятся на несколько процентов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайший год не будет роста цен на вторичное жилье. Для этого просто нет предпосылок. Есть такое ощущение, что со временем цена упадет еще ниже.

 


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