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Адвокат режиссера Алексея Учителя, экс-сенатор Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность депутата Натальи Поклонской, инициирующей проверки правоохранительными органами фильма "Матильда", который вскоре выйдет на экраны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее Добрынин направлял соответствующий запрос в комиссию ГД по этике. Адвокат рассказал, что обращение было направлено заказным письмом и вручено сотруднику "по доверенности", а на уведомлении о вручении проставили штамп с текстом: "Сдано в отдел прохождения документов". Тем не менее позже ответственные члены думской комиссии заявили в СМИ, что не получали жалобу. Тогда Добрынин посчитал, что ее просто потеряли.
Поэтому он решил обратиться лично к председателю Думы.
Адвокат попросил Володина организовать проверку действий депутата Поклонской, в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики.
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Агентство отмечает, что на минувшей неделе, в четверг, 25 мая, петербургская полиция запросила документы у компании режиссера Алексея Учителя. Его адвокат сообщил, что стражи порядка потребовали документы по запросу Поклонской "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Сама депутат заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по фильму "Матильда". По словам Поклонской, все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.
Напомним, что картина Учителя рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главные роли в картине исполнили польская актриса Михалина Ольшанска и немец Ларс Айдингер. Премьера ленты состоится 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. 25-го числа того же месяца "Матильда" выйдет в широкий прокат.
Комментарии
!"Поэтому он решил обратиться лично к председателю Думы."
Потому что привыкли решать свои дела по "блату"!