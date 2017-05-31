С установлением тёплой погоды на горячую линию БПЗ стали поступать звонки и обращения по вопросам приобретения качественного разливного кваса живого брожения торговой марки "Ржаная корочка".
В связи с тем, что основная масса обращений касается вкусовых характеристик и условий хранения и реализации бочкового кваса, в том числе участившихся подделок кваса торговой марки "Ржаная корочка", пресс-служба БПЗ дала свои комментарии.
"Ржаная корочка" — натуральный квас живого брожения. В его состав входят исключительно натуральные ингредиенты: дрожжи, молочная кислота, квасное сусло (состоящее из солода и сахара), сахар, очищенная и специально подготовленная вода. Традиционная классическая технология производства и натуральное сырье — все это обеспечивает замечательные потребительские качества напитка, его способность утолять жажду, целебные и тонизирующие свойства", — рассказали в пресс-службе завода.
Давно известны целебные свойства натурального кваса живого брожения — он препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, что объясняется наличием в нем молочной кислоты, витаминов, аминокислот, сахаров и микроэлементов. Технологический процесс производства кваса "Ржаная корочка" соответствует всем требуемым нормативам и документам, подтверждающим качество и натуральность продукции.
Особые требования на Барнаульском пивоваренном заводе предъявляют не только к производству, но и к транспортировке этого вкусного напитка. На всех этапах производства и розлива в бочки проходит жёсткий санитарный контроль специалистами лаборатории предприятия.
Обращаем ваше внимание на то, что все бочки, в которых производится транспортировка кваса живого брожения, производимого на Барнаульском пивоваренном заводе под торговой маркой "Ржаная корочка", особым образом маркированы: на них указан порядковый номер бочки (в целях контроля за каждой торговой точкой, где она установлена), помимо этого, на каждой бочке имеется наклейка "Ржаная корочка" и "Барнаульский пивоваренный завод".
При выборе напитка "Ржаная корочка" стоит обращать внимание на отличительные знаки и не доверять словам продавцов в случае, если бочка не маркирована наклейками производителя.