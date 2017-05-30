Фото: "Барнаул22"
Барнаул в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган, порывы ветра могут достигнуть 34 метров в секунду. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по Алтайскому краю, в ближайшие два часа с сохранением в ночь на 31 мая ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, при грозах порывы до 29-34 м/с.
В ведомстве напоминают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.
Алтайские спасатели рекомендуют принять меры предосторожности. В частности, стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, а также исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов. Кроме того, барнаульцам рекомендуют держаться подальше от зданий и строений, старых деревьев. В условиях сильной непогоды на улицу лучше не выходить, шторм стоит переждать.
Днем ранее в Москве прошел сильнейший за последние 100 лет ураган. В результате стихии погибли 16 человек, пострадали тысячи автомобилей и были вырваны с корнями сотни деревьев.
Отметим, что в последний раз настолько мощный ураган в Алтайском крае произошел в октябре 2015 года. Скорость ветра в некоторых районах была зафиксирована от 25 до 32 метров в секунду. Тогда в результате разгула стихии в Барнауле пострадали два человека, в Бийске поваленная ветром остановка убила женщину.
Комментарии
после московского урагана перебздели?
Лучше перебздеть, чем недобздеть.
Надо за хлебушком после работы зайти, чтоб вечером не мотаться по ветерку
погодные сайты все молчат, что местные, что басурманские.
Предсказывают ветерки 4-6 м/с
А на wunderground показывает