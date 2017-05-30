Поправки к закону "О безопасности дорожного движения" вступают в силу 1 июня. Согласно новым правилам, работать водителем такси, автобуса и другого транспорта по найму смогут только те граждане, которые получили российское водительское удостоверение.
По иностранным правам гастарбайтеры работать на таких должностях по найму теперь не смогут, сообщает "Российская газета". То есть если за рулем рейсового автобуса или грузовика, перевозящего груз на стройку, попадется водитель с иностранной "корочкой", то его отстранят от управления и привлекут к ответственности как за управление без прав.
У автопарков было несколько лет на то, чтобы подготовиться ко вступлению в силу этих изменений. Но многие предприниматели экономили, нанимая за низкую оплату иностранцев. Между тем ни в одной стране иностранца без местного водительского удостоверения не принимают на работу.
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