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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Алексей Мешков заявил, что Россия поднимает вопрос визовых ограничений для крымчан почти на всех встречах с представителями Европейского союза, передает РИА Новости.
Во время выступления в Общественной палате РФ Мешков назвал данную ситуацию "визовым геноцидом", который ввели против жителей полуострова в Евросоюзе. Поэтому "у нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему", добавил он.
Дипломат подчеркнул, что по данной проблематике ведутся "тяжелые бои" с Брюсселем.
Агентство отмечает, что пока крымчане могут получить визу для въезда в страны Европейского союза только через диппредставительства на Украине.
Комментарии
До чего же глупы европейцы,в своей ненависти к России.Я бы на их месте вообще бы дал безвиз крымчанам.Они так хотя бы подтвердили,что Крым-часть Украины.Сейчас же ровно наоборот-ужесточение,как и по отношению к самой России.Как знать,возможно это начало признания Крыма российским.Значит начинают сдаваться.