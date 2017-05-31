Среда, 31 Май, 11:39

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,52
€ 62,95
Brent
$ 51,5
12°
Обь
478см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган на Алтае в мае – 2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Благотворительный заплыв резиновых утят прошел в Москве 27 мая

, ИА "Амител"
Партнером мероприятия выступила компания Tele2, а все собранные средства пойдут организациям, работающими с детьми

Компания Tele2 выступила партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Все собранные от продажи уточек средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Всероссийский благотворительный утиный фестиваль прошел 27 мая в Москве по инициативе фонда "Навстречу переменам". Проект призван собрать средства для поддержки социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России.

В этом году в мероприятии приняли участие 700 резиновых утят и более тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Помочь проекту также решили и коммерческие компании, которые зарегистрировали целые флотилии уточек для своих сотрудников.

По итогам мероприятия организаторы собрали более 150 000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в центральный пруд Воронцовского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту.

Владельцы двух самых быстрых уточек и хозяин "спортсмена", который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2. Смартфоны Samsung Galaxy A3 и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами и балансом в 1000 рублей достались владельцам уточек под номерами 1402, 66 и 2947. Поощрительные подарки получили обладатели еще 10 случайно выловленных "спортсменов".

Утиный заплыв – распространенное благотворительное мероприятие, которое проходит во многих странах мира. В России фестиваль впервые был организован фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" в 2013 году и с тех пор проводится ежегодно.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:38
Рамадан-2017: кто и как соблюдает мусульманский пост 0
11:28
Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий в ближайшие 20 лет 1
11:13
Житель села в Алтайском крае заснял мощный торнадо 0
11:05
Алтайская прокуратура добилась права обеспечить жильем четырех сирот 2
11:00
Благотворительный заплыв резиновых утят прошел в Москве 27 мая 0
10:53
Губернатор Карлин назвал серьезными последствия урагана в Алтайском крае 0
10:41
Какие изменения ждут российские кинотеатры и что такое тифлокомментарии? 1
10:34
Где и когда в Барнауле можно увидеть икону Божией Матери "Табынская"? 7
10:30
Тренды свадебного макияжа 2017: как создать неподражаемый образ невесте? 1
10:26
В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения об урагане в Москве 1
10:17
Что делать, если на машину упало дерево? 24
10:09
Более 10 тысяч алтайских школьников сдают 31 мая ЕГЭ по математике 0
10:00
Что вы вообще знаете о Японии? Тест от компании "Аригато" 7
10:00
Как выбрать "правильный" квас? 0
09:54
Водитель иномарки устроил в Новосибирске тройное ДТП. Фото 1
09:46
Власти рассказали о последствиях масштабного урагана в Барнауле 13
09:30
Программа лояльности "Крылья" предлагает выгодные полеты барнаульцам 0
09:28
Спецслужбы США изучают снимок актрисы с окровавленной маской Трампа 0
09:22
Экскурсии на теплоходах по Оби запустят в Барнауле с 1 июня 2
09:09
Пьяный водитель устроил ДТП в Барнауле. Фото с места аварии 8
09:00
БГЭС ответит на вопросы предпринимателей на сайте Amic.ru
Что делать, если УК не выдает необходимые документы и кому выгодны изменения в законодательстве?
08:58
ВС США успешно протестировали перехватчик баллистических ракет 0
08:47
Сергей Дугин поведет барнаульских единороссов на выборы – источник 14
08:41
Пятибалльные заторы на дорогах ждут жителей Барнаула утром 31 мая 1
08:30
Отметить День защиты детей вместе приглашает ТРЦ "Пионер" 0
08:21
Путин дал ответ на вопрос о выборах президента РФ в 2018 году 28
08:05
Новый арендатор парка "Изумрудный" проверит законность застройки территории 10
07:22
Кто такая Чудо-женщина и почему стоит смотреть о ней кино? 0
07:02
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
06:24
Главная артерия России: как строился Транссиб. Фото 30
06:03
Цены на недвижимость в Барнауле вновь упали после майских праздников 4
03:01
Дочь Пескова из Парижа поддержала снос пятиэтажек в Москве 31
02:01
Минкульт готовит "убийственный" проект повышения стоимости проката кино 4
01:06
Священник-робот благословляет прихожан в одной из церквей Германии 2
00:52
Выгода от повышения пенсионного возраста меньше негативного эффекта - Титов 15
23:44
Ураган в Барнауле и его последствия. Фото 8
23:42
Житель Нижнего Тагила обнаружил город инопланетян на Луне  6
23:14
Сотрудница травмпункта отказала женщине в приеме и накинулась на нее 2
22:59
Путин наказал планировать экономическое развитие России реалистично 8
22:45
Доля убыточных организаций в России составила 34,2% 0
22:03
Суд отложил решение о вызове Медведева свидетелем по иску Усманова 4
21:29
Разметка по дохлому коту: алтайские дорожники привели дорогу в порядок 3
21:09
Сотрудники МЧС "откачали" двух котов и двух собак после пожара 1
20:59
Ураган в Тальменке оставил роддом без крыши. Фото 0
20:56
Главу Крыма наказали за вывоз мусора к домам чиновников 1
20:41
Сотрудница "Почты России" клиенту: зарежут тебя "как барана" 0
20:40
Ураган свалил деревья на машины в Барнауле. Фото 0
20:15
Орловский губернатор высказался о скандале с дорогим внедорожником епископа 9
19:41
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал "Послом дружбы" 0
19:35
Московский ураган и верблюд на трассе: что обсуждали в соцсетях 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.