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Работы по устранению повреждения на газопроводе в районе проспекта Космонавтов, 48е в Барнауле будут завершены в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба краевой столицы, работы сопровождаются отключением газораспределительной станции №1. Днем во вторник, 30 мая, была обнаружена утечка природного газа в районе врезки трубы газопровода д-57 мм у здания по проспекту Космонавтов, 48е, который обслуживает ООО "Газсервис". В итоге без газа остались около 40 тысяч барнаульцев и более 200 предприятий.
В мэрии отмечают, что благодаря предпринятым АО "Газпром распределение Барнаул" действиям и проведению ряда технических мероприятий удалось значительно сократить количество потребителей, подлежащих отключению, – до 18 организаций и 1 800 человек, проживающих в Научном городке, Гоньбе, Казенной Заимке.
Все ремонтные работы завершатся до 18.00. Справки по телефонам центральной диспетчерской службы АО: 282-085, 282-086.
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