Ученые Алтайского заповедника провели учет марала и медведя на солнцепечных склонах. После исследований они заявили о рекордной численности копытных и объяснили причины снижения численности медведя.
Как говорится на сайте заповедника, на прителецких солнцепечных склонах ученые насчитали 129 маралов и 11 медведей. При этом, подчеркивают специалисты, больше маралов насчитывали только в 1980-е годы. Большую численность маралов по побережью Телецкого озера (48 особей на 1000 га) весной они объяснили стремлением животных к первой зелени после очень многоснежной зимы.
Медведей в этом году насчитали меньше обычного. Хищники еще не спустились с кедровников, где из-под снега вытаяло много шишек, упавших зимой. Сытные орехи их привлекают больше, чем первая зелень.
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