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Общественные комиссии определили 332 двора и 14 общественных территорий, которые будут благоустроены в Алтайском крае в 2017 году. Из них 95 дворов у 114 многоквартирных домов — в Барнауле, передает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что заявки на благоустройство дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" в течение месяца подавали жители десяти алтайских городов и рабочего поселка Степное Озеро Благовещенского района.
В сообщении сказано, что все выбранные объекты включены в муниципальные программы, утвержденные до 25 мая. В данный момент местные жители обсуждают дизайн-проекты по благоустройству. Они будут утверждены до 1 июля. В министерстве строительства, транспорта, ЖКХ края отмечают, что подрядчики будут определены на конкурсной основе.
Также в пресс-службе напоминают, что на прошлой неделе в столице Алтайского края прошло первое публичное обсуждение дизайн-проекта благоустройства двора дома №251 по улице Георгия Исакова. С собственниками квартир дома встретились представители регионального отделения ОНФ и администрации Барнаула. Жильцы дома изучили представленный дизайн-проект, который разработали студенты-выпускники Алтайского архитектурно-строительного колледжа, и схему размещения элементов благоустройства, а затем внесли свои предложения.
После обсуждения глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк призвал жильцов дома совместно контролировать выполнение работ, подчеркнув важность их качественного исполнения в срок.
В правительстве напоминают, что также в 2017 году по программе "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены парки в 11 городах региона с численностью населения до 250 тысяч человек. Их список уже составлен, определены виды работ, идет обсуждение дизайн-проектов.
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