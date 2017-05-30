Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что претензии журналистов к дорогому авто, которое подарили епископу Нектарию, неправомерны.
"Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя. Он разве кого-то оскорбил?" - спрашивает Потомский.
Он отметил, что епископ подчиняется руководству митрополии, и при необходимости митрополит может самостоятельно решить этот вопрос, если посчитает поведение священнослужителя неправильным.
"Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит", — упрекнул губернатор.
Как отмечается, ранее местное издание "Орловские новости" опубликовало гневное письмо епископа Нектария, который потребовал удалить заметку о его внедорожнике Land Cruiser V8. В противном случае он якобы угрожал привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих.
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