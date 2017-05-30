Житель Ленинградской области пришел в почтовое отделение, чтобы забрать свою посылку, но его заставили "бежать" за извещением. Придя в отделение второй раз, имея при себе бумажку, он нарвался на оскорбления и угрозы.
Происходящее мужчина снял на видео и выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Стоит отметить, что официальный представитель "Почты России" в социальных сетях оперативно отреагировал на видео, которое мужчина разместил на YouTube, запросив для разбирательства все необходимые данные.
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