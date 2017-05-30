Суд принял решение отложить рассмотрение просьбы представителя защиты оппозиционера Алексея Навального о вызове в суд в качестве свидетеля по иску бизнесмена Алишера Усманова премьер-министра России Дмитрия Медведева, пишет "Газета.Ru".
Судья решила "оставить данное ходатайство без рассмотрения на данной стадии".
Ранее сообщалось, что Навальный просит вызвать Медведева в качестве свидетеля по иску Усманова. Бизнесмен обратился в суд в связи с публикацией материала Фонда борьбы с коррупцией Навального. Он просит суд признать не соответствующими действительности заявления по поводу передачи участка. Финансовых претензий бизнесмен к Навальному не заявил.
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