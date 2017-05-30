Ураган и ливень накрыли Алтайский край 30 мая. Еще вчера мы ужасались последствиями, которые оставила после себя стихия в Москве. А сегодня обсуждаем ЧП на Алтае.
В Барнауле дождь шел стеной, а ветром повалило деревья, дворы забросало ветками, повредило припаркованные автомобили. Читательница Amic.ru Елена Ляликова прислала фотографии, где запечатлены последствия, которые оставила непогода на улице В.Кащеевой,17 (фотолента вверху).
"Там пострадали серьезно четыре машины, на дорогу упало дерево — его с корнем вырвало. Улицу В. Кащеевой возле дома №17 перекрыло. Проехать нельзя. Дерево упало на теплицу в ограды школы №113. Также дерево сломалось на территории детского сада № 201," — написала Елена.
В соцсетях барнаульцы делятся впечатлениями и фотографиями, выражают сочувствие пострадавшим автовлдадельцам.
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