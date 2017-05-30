Доля убыточных организаций в России в первом квартале 2017 года снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 34,2%, сообщает Росстат.
Прибыль суммарным объемом более 3,47 трлн рублей получили 30,3 тыс. организаций, убыток на сумму 770,7 млрд рублей понесли 15,8 тыс. организаций.
За январь-март сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 2,7 трлн рублей.
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в первом квартале составила 38,2%, в обрабатывающих производствах — 32,3%.
Доля убыточных организаций в России в период с января по февраль текущего года сократилась на 1,4%.
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