Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев считает, что фотографии, сделанные американцами во время полетов на Луну, были жестко цензурированы, пишет URA.RU
Исследователь изучил снимки, опубликованные НАСА, сделаны во время шести успешных высадок астронавтов на Луну с 1969 по 1972 год, и сумел найти не только следы деятельности разумных существ, но и их корабли и даже целый город.
"Это был обычный облет Луны. Однако вокруг корабля сразу появились различного вида НЛО. Космонавты их прилежно фиксировали на фотопленку. Каким-то чудом их никто так и не увидел, хотя некоторые из объектов просто потрясают воображение", - рассказал Дегтярев.
Он утверждает, что на фото во время посадок на Луну можно разглядеть еще более необъяснимые вещи, однако некоторые снимки закрыты от просмотра, а поверхность планеты засвечена при печати фотографии. Очевидно, в центре снимка была некая база инопланетян, считает Дегтерев.
"На другом снимке, рядом с посадочным модулем, — огромный корабль. Снимок специально засвечен, но контуры корабля удалить полностью не смогли. Однако некоторые артефакты попали на фотоснимки. Так, хорошо виден огромный "город" почти дисковидной формы на самом полюсе Луны. В другом случае на поверхности Луны виден контур большого купола и силуэты космических кораблей. В нескольких кратерах видны следы деятельности разумных существ и так далее. И все это стало достоянием общественности столько лет спустя только из-за того, что-то кто-то не захотел полностью уничтожить эти доказательства первого и последнего контакта на территории чужой нам планеты", — заключил исследователь.
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