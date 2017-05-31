Бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам совещания у президента России Владимира Путина заявил, что не считает эффективным повышение пенсионного возраста, пишет "Газета.Ru".
"Считаю, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получим от увеличения пенсионного возраста, никак не компенсируют негативный социальный эффект на наше общество", — сказал Титов .
Ранее глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил с предложением повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
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