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Курить нельзя бросить: пять фактов о курении

, ИА "Амител"
Почему беременным прописывали сигареты и как Европу "посадили" на никотиновую иглу?

Фото: nuhvatit.ru

Это сегодня курение в России и многих странах пытаются ограничить. Запрещают курить в общественных местах, проводят пропаганду, пытаются сделать пачку сигарет слишком дорогой для частых покупок. А давным-давно курить советовали беременным. Расскажем подробнее этот и другие малоизвестные факты об этой вредной привычке.  Почему мы вспомнили об этом именно сейчас? 31 мая — Всемирный день без табака. Мы напоминаем, что курение вредит вашему здоровью и здоровью окружающих.

1

Пожар в Москве

По одной из версий деревянная Москва 1634 года значительно выгорела именно от неосторожного курения. Тогда город потерял в огне несколько тысяч домов, шведский двор и церковь Пречистой Богородицы Казанской. В те годы за курение били 60 палками по пяткам, пойманным не в первый раз отрезали нос.

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2

Пропаганда курения

Разумеется, были и такие времена. Табак попал в Европу из Америки в 1492 года благодаря Христофору Колумбу. Растение стали выращивать в бизнес-целях, но торговля шла плохо. Тогда была проведена настоящая кампания по популяризации курения, в которой участвовали даже врачи и священнослужители. В те времена говорили, что табак лечит 40 болезней и изгоняет нечистую силу

3

Беременным можно

?

Беременным не то, что можно, а даже нужно курить. Так говорили медики в начале прошлого века будущим мамам. Якобы это помогало не полнеть. Врачи давно выяснили, что табачный дым сильно воздействует на плод. Курение может стать причиной выкидыша, развития болезней у ребенка, когда он еще в утробе матери.

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4

Губительное пассивное курение

О пассивном курении сказано достаточно. Многие некурящие испытывают на себе воздействие табачного дыма. Но вот что любопытно: некурящая жена курильщика рискует заболеть раком легких в два раза больше, чем жена некурящего. А официанты и бармены во время работы "выкуривают" по три-пять сигарет, не прикоснувшись ни к одной.
5

Счет на миллиарды

15 миллиардов сигарет в день выкуривают жители планеты Земля. Это 750 млн пачек. без комментариев.
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