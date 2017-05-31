Это сегодня курение в России и многих странах пытаются ограничить. Запрещают курить в общественных местах, проводят пропаганду, пытаются сделать пачку сигарет слишком дорогой для частых покупок. А давным-давно курить советовали беременным. Расскажем подробнее этот и другие малоизвестные факты об этой вредной привычке. Почему мы вспомнили об этом именно сейчас? 31 мая — Всемирный день без табака. Мы напоминаем, что курение вредит вашему здоровью и здоровью окружающих.
Пожар в Москве
По одной из версий деревянная Москва 1634 года значительно выгорела именно от неосторожного курения. Тогда город потерял в огне несколько тысяч домов, шведский двор и церковь Пречистой Богородицы Казанской. В те годы за курение били 60 палками по пяткам, пойманным не в первый раз отрезали нос.
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Пропаганда курения
Разумеется, были и такие времена. Табак попал в Европу из Америки в 1492 года благодаря Христофору Колумбу. Растение стали выращивать в бизнес-целях, но торговля шла плохо. Тогда была проведена настоящая кампания по популяризации курения, в которой участвовали даже врачи и священнослужители. В те времена говорили, что табак лечит 40 болезней и изгоняет нечистую силу
Беременным можно?
Беременным не то, что можно, а даже нужно курить. Так говорили медики в начале прошлого века будущим мамам. Якобы это помогало не полнеть. Врачи давно выяснили, что табачный дым сильно воздействует на плод. Курение может стать причиной выкидыша, развития болезней у ребенка, когда он еще в утробе матери.
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Губительное пассивное курение
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