Минкульт намерен повысить стоимость прокатного удостоверения для фильмов до 5 миллионов рублей, сообщают "Ведомости".
Как изданию заявил директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов, сбору подвергнутся не только зарубежные кинокартины, но и отечественные. Правда, российские фильмы впоследствии смогут получить компенсацию денежных средств, затраченных на госпошлину.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что идея министерства культуры стала самой "убийственной" за всю историю деятельности ведомства.
"Ужас! Она приведет, в первую очередь, к тому, что из проката исчезнет авторское кино. И останутся только "Пираты Карибского моря", "Меч короля Артура" и прочие радости жизни. А если фильм в прокате всего собирает 5 миллионов? Если это Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Вуди Аллен или еще более артхаусные киноленты, как "Человек — швейцарский нож" или "Капитан Фантастик", то у них зачастую сборы небольшие. Исчезнет авторское западное кино — французское, итальянское, скандинавское. Просто будет в прокате меньше хороших зарубежных фильмов, и больше тупых блокбастеров", — заявил Шнейдеров.
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