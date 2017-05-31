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Российский лидер Владимир Путин заявил, что сделает все возможное для обеспечения проведения избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с Конституцией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Figaro, опубликовавшую интервью с главой государства.
"Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом – повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией", — цитирует газета слова президента РФ.
Путин отметил, что в выборах будут участвовать все имеющие на это право люди, кто пройдет предусмотренные законом процедуры. "[Они] могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах", — подчеркнул глава государства.
При этом президент отметил, что говорить о его участии в выборах преждевременно, как и о других кандидатах.
Агентство пишет, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. Он подчеркнул, что Путин занимается обычной работой в соответствии с графиком.
Комментарии
Это само собой разумеющееся, что об этом говорить. Глупые вопросы какие то задаете. Власть оставить только когда понесут.
Вообще не парится) Примет решение за день до выборов) И победит....всей стране назло)))
Вольно же ему строить из себя Орлеанскую Девственницу.
Сам снова на трон сядет, или очередного зама назначит, но очевидно, что власть по доброй воле он не отдаст.
Путин всегда последним объявляет об участии в выборах, имидж у него такой - мол, пока остальные ведут прадвыборную кампанию, он занимается якобы реальными делами и в предвыборных дебатах ему учавствовать лень и недосуг.
Какой он скромный! Не хочет выдвигать сам себя, ждёт чтоб народ его уговорил остаться!
Если Путин не будет баллотироваться на пост президента, то за кого голосовать?
Из кремля только ногами вперед