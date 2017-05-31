Фото: csib.org
Барнаульцы утром в среду, 31 мая, столкнутся на дорогах с пробками в пять баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложными для движения участками являются улица Власихинская в районе пересечения с улицей Малахова и шоссе Ленточный Бор, проспект Строителей на пересечении с проспектом Красноармейским, а также площадь Октября. Автомобили там двигаются со скоростью не более 5-10 километров в час.
Кроме этого, движение затруднено по улице Попова (на пересечении с проспектом Космонавтов и Павловским трактом), по улице Челюскинцев, отрезку улицы Советской Армии и Матросова.
Также на карте отмечено, что на улице Малахова на участке между улицей Сухэ-Батора и Павловским трактом произошло ДТП.
Комментарии
не было в 7-30 никаких пробок, или я не в Барнауле