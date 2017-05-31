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Новости

ВС США успешно протестировали перехватчик баллистических ракет

, ИА "Амител"
Маневры прошли на фоне серии ракетных запусков с территории Северной Кореи

Фото: static.t13.cl

Американские военные во вторник, 30 мая, успешно испытали ракету, которая была создана для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство противоракетной обороны США.

В ведомстве уточняют, что в испытаниях принимала участие так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), которая находится в Калифорнии. Она поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. В сообщении говорится, что мишень была поражена в результате "прямого столкновения".

Сообщается, что, предварительно, испытание достигло поставленных целей. Занимающиеся программой официальные лица продолжат оценивать ее производительность на основе телеметрии и иных данных, которые были получены во время испытаний.

Подчеркивается, что маневры проводились на фоне непрекращающихся ракетных испытаний, которые предпринимаются в 2017 году КНДР. Штаты в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают системы ПРО в Южной Корее и усиливают защиту основной части страны.

Согласно данным из открытых источников, комплекс ПРО GMD введен в строй в 2005 году. Его задачей является перехват межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами земной атмосферы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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