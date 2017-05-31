Фото: vk.com/barneos22
Пьяный водитель врезался на автомобиле в автобус в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в группе Вarnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Шумакова. По словам свидетелей происшествия, водитель легкового автомобиля был пьян и не стал отрицать этого.
Также очевидцы сообщили, что автомобилист пострадал в аварии — разбил голову, однако от госпитализации отказался.
В комментариях один из свидетелей ДТП написал, что после того, как водитель врезался в автобус, он вышел из машины и попытался убежать, но полицейские догнали его.
Комментарии
Лучше бы он себе башку конкретно пробил, не обратимо!
До каких пор пьяные утырки будут кататься по городу и подвергать опасности граждан????
Напишите в Спортлото. Алкоголь продаётся в магазинах и является одним из источников поступлений в бюджет.
31.05.2017 09:22
Мила
До тех пор пока есть неприкасаемые. Пока когда у тебя есть бабки ты можешь купить столько закона на сколько у тебя хватит. Пока законы действую не для всех одинаково.
может он не знал,что нельзя пьяным за руль садиться
наблюдал всю картину из окна. В первом часу ночи автобус спокойно остановился на красный свет, машин никаких, тут его догоняет этот гонщик. Машина охраны стояла напротив места ДТП у Марии РА, водила вышел и его закачало, начал двигаться по зигзагу (я решил, что сотрясение). Минуты через 3 прибыл экипаж, что-то в машине фонариком высвечивали. За это время белая иномарка на Шумакова с Балтийской выезжала, Остановилась, водитель что-то спрашивал. В автобусе пассажиров, кстати, не было. Возможно кондуктор и водитель.
А вот большой вопрос - что больше, поступления в бюджет за счет продажи алкоголя или же убытки от его массового употребления в виде гребежей, убийств, изнасилований, аварий и многого другого.
Ответ на больш.вопрос - одна польза, сколько рабочих мест + все заняты конкретно - полиция, санитары, страховщики, свидетели, гробовщики, суды, и т.д. и т.д...
31.05.2017 11:05
- гость -
грабежи - это от того что кто-то захотел заиметь то что есть вон у того человека за так
убийства - частично от того что и выше написал, и от неприязни много и т.д.
изнасилования - ну это спермотоксикоз острый
аварии - ту от отсутствия мозгов.
Нормальный человек, пьяный в любую степень, если у него в жизни всё в порядке и всё есть никогда не пойдёт грабить или убивать как и насиловать (зачем у него с девками полный порядок), также каким-бы ты пьяным не был если у тебя есть мозги то ты и поедешь нормально и никакого ДТП не будет низа что по причине того , что ты соображаешь, что пьян и гнать как угорелый не будешь. Дело не в спиртном, а в людях это их не спиртное такими делает это они такие есть сами по себе, а вот почему это уже другой вопрос.