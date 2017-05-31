Фото: Amic.ru
Экскурсии на теплоходе по Оби в Барнауле заработают с 1 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
Участников экскурсии ожидает свежий речной воздух, а также прекрасные пейзажи, которыми можно полюбоваться с борта теплохода. Прогулка продлится полтора часа. За это время экскурсанты узнают много нового об истории города, о его достопримечательностях и, возможно, новым взглядом посмотрят на Барнаул со стороны реки.
Группа собирается на Речном вокзале в 10:30. Билет для взрослых стоит 250 рублей, для детей – 200 рублей. Необходимо предварительно записаться по тел.: 63-35-75.
Комментарии
Быдлоходы вроде уже возят. Много пьяных рож, пива, и ругани - гарантированны пассажирам!
Т.е. бухла и музыки не будет, а будет экскурсовод с рассказом мимо чего проплываем? Оч интересно, кто поучаствует, напишите отзыв сюда, стоит или нет.