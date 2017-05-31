Фото: twitter.com
Секретная служба Соединенных Штатов изучает снимки актрисы, комика и телеведущей Кэти Гриффин, на которых она держит в руке окровавленный муляж головы американского президента Дональда Трампа, пишет ТАСС.
Уточняется, что изображение опубликовал 35-летний фотограф Тайлер Шилдс. Он объяснил, что снимок является произведением искусства с политическим подтекстом и призван вызвать негативную реакцию у публики.
Автор фото рассказал, что является другом Гриффин и сотрудничал с ней раньше. "Когда мы начали фотосессию, она сказала, что хотела бы сделать что-нибудь касающееся политики, своего рода заявление. Мы вместе придумали, какая фотография в наилучшей степени будет отвечать этой цели", — приводит его слова агентство.
Отмечается, что после шквала критики в свой адрес комик в Twitter-аккаунте опубликовала извинение за фото.
"Я искренне извиняюсь. Я вижу реакцию на эти снимки. Я комик. Но я перешла черту", — написала она.
Также Гриффин заявила, что теперь понимает, насколько такие снимки оскорбляют людей, и признает, что это не было смешным, добавляет "Газета.Ru".
Кэти Гриффин — ведущая своего реалити-шоу на телеканале "Браво", в качестве его исполнительного продюсера она дважды завоевала телевизионную премию Emmy. Актриса снималась в эпизодах сериалов "Сайнфелд" и "Непредсказуемая Сьюзан", защищает права ЛГБТ-сообщества.
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