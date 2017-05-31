Фото: Алексей Свеженцев, Barnaul22
Власти Барнаула рассказали о последствиях мощного урагана, обрушившегося на краевую столицу во вторник, 30 мая. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигала 34 м/с. Вечером прошли ливневые дожди, местами выпал град.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сильный ветер стал причиной двух крупных задержек в движении электротранспорта. Из-за упавшего на контактную сеть дерева с 11.59 до 13.40 было приостановлено движение трамвайного маршрута №4 по улице Кулагина в сторону поселка Восточный. С 19.18 до 23.59 аварийная бригада "Горэлектротранса" ликвидировала последствия порыва контактной сети на пересечении проспекта Калинина и улицы С-Западной, движение трамвайных маршрутов №1, 9 и 10 также было временно прекращено. Основным проявлением стихии стали десятки сломанных деревьев.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в результате стихии никто не пострадал. При этом в социальных сетях сообщают, что несколько человек получили травмы из-за обломанных ветром деревьев. Также спасатели отметили, что было организовано 30 выездов по заявкам жителей краевой столицы. При помощи электропил, топоров и других инструментов им пришлось разбирать настоящие завалы из стволов и ветвей старых деревьев, каких во дворах города немало.
Кроме того, на территории края прошедший ураганный ветер также оставил последствия: сообщается о повреждении крыш зданий. Степень повреждений уточняется. Например, в Тальменке ураган сорвал крышу с роддома.
Комментарии
А спил явно старых и покосившихся деревьев будут производить?
а акимфий предупреждал
Да их надо все спилить, кредитные шушлайки ставить некуда
Нет, они под шумок от урагана спилят новые сильные деревья, попилят в очередной раз бюджет, на месте спиленных деревьев посадят саженцы, опять попилят бюджет, сломают лестницу на ВДНХ, поврежденную ураганом и построят новую.
Не будут строить пляж на Булыгино, так как там нет весеннего паводка, в отличие от о.Помазкин, и нельзя списывать деньги, каждый год уносимые половодьем на Оби.
на балтийской нет горячей воды, собаку мыть надо
а у нас град идёт
Вот все же хорошо, что они спилили елки на пл.Октября и поставили памятник сеятелю, и лавочки убрали, а то бы во время урагана упала бы елка и прибила бы сидящих на лавочке студентов.
Осталось спилить елки возле админисрации края, а то не дай бох прибьет кого из лучших людей, выбранных народом достойнейшими.
на балтийской нет горячей воды, собаку мыть надо
а у меня собака немытая 4 года, с рождения, вод дворе на цепи живет
а табличка "Осторожно немытая собака"имеется?
31.05.2017 09:53
Гость
>>А спил явно старых и покосившихся деревьев будут производить?
Это и есть "спил". У нас в деревне тоже один тополь ветром пильнуло... Как никого не убило, среди движимоего/недвижимоего имущества также жертв нет.
- гость -
а табличка "Осторожно немытая собака"имеется?
приезжай, помой, горячая вода есть
да откуда у тебя горячая вода?
- гость -
да откуда у тебя горячая вода?
из водонагревателя