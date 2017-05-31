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Более 10,5 тысяч алтайских школьников в среду, 31 мая, будут сдавать Единый государственный экзамен по математике базового уровня. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Алтайского края, экзамен будет состоять из 20 заданий, на которые необходимо дать краткий ответ. Все они формируются из открытого банка тестовых заданий. Его результаты будут оцениваться по пятибалльной шкале. Для получения аттестата необходимо получить 3 балла.
В ведомстве напомнили, что успешная сдача экзамена базового уровня гарантирует получение аттестата о среднем образовании и позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний отсутствует предмет "Математика". Что касается базового и профильного уровней, то они сдаются в разные дни. Выпускник может выбрать любой их них, а также вправе сдавать оба уровня.
Резервный день для сдачи ЕГЭ, в случае если школьник не присутствовал на экзамене по уважительной причине, назначен на 28 июня. Также 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. Отметим, что 2 июня алтайских школьников ждет экзамен по математике профильного уровня. Его будут сдавать более 7,5 тысяч человек.
Напомним, основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля. Всего на экзамены зарегистрировались 12,7 тысячи человек, из них 11,6 тысячи выпускников текущего года. В Алтайском крае будет функционировать 94 массовых пункта проведения экзамена.
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