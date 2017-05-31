Фото: vk.com/act54
Водитель из Новокузнецка во вторник, 30 мая, стал виновником тройного ДТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Об этом сообщается в группе новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте.
Отмечается, что мужчина торопился домой и решил проскочить перед самосвалом с крайней правой полосы на светофоре. Однако водитель большегруза не заметил Toyota Ist и зацепил иномарку.
В сообщении сказано, что после этого водитель легковушки остановил машину и выставил аварийный знак, но его раздавила проезжавшая мимо машина. Позже Toyota задели проезжавшие мимо автобус и троллейбус.
В результате хозяину помятого автомобиля пришлось доставать вещи из салона.
Комментарии
Торопился домой...хм...уж куда куда, а домой-то нафига торопиться? утюг не выключил чтоли? воду забыл закрыть?