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Алтайская прокуратура добилась обеспечения жильем четырех сирот

, ИА "Амител"
Прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае

Фото: g2000.pro

Прокуратура добилась обеспечения жильем четырех детей-сирот в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, в ведомство обратились четверо сирот из Рубцовска, которые с 2013 года состояли на учете в Главном управлении строительства, транспорта, ЖКХ как нуждающиеся в жилье.

Прокурор Рубцовска направил в городской суд четыре исковых заявления с требованием устранить нарушение прав, и суд полностью их удовлетворил. На данный момент молодые люди получили квартиры в Рубцовске по договору найма.


 

 


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Комментарии

31.05.2017 11:13
- гость -

Т.Е. свои законные права нужно отстаивать только через прокуратуру? А по закону без пинка из прокуратуры и решения суда чиновники работать не хотят?

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31.05.2017 11:36
- гость -

Амик, заголовок новости сформулирован так, как будто прокуратура добилась этого права для себя и теперь будет обеспечивать их жильем сама)

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