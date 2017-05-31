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Прокуратура добилась обеспечения жильем четырех детей-сирот в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, в ведомство обратились четверо сирот из Рубцовска, которые с 2013 года состояли на учете в Главном управлении строительства, транспорта, ЖКХ как нуждающиеся в жилье.
Прокурор Рубцовска направил в городской суд четыре исковых заявления с требованием устранить нарушение прав, и суд полностью их удовлетворил. На данный момент молодые люди получили квартиры в Рубцовске по договору найма.
Комментарии
Т.Е. свои законные права нужно отстаивать только через прокуратуру? А по закону без пинка из прокуратуры и решения суда чиновники работать не хотят?
Амик, заголовок новости сформулирован так, как будто прокуратура добилась этого права для себя и теперь будет обеспечивать их жильем сама)