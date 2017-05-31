Фото: dsx.weather.com
Прогноз Росгидромета о том, что в российской столице в понедельник, 29 мая, ожидаются порывы ветра, не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующую экстренного оповещения населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ведомстве уточнили, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. При этом в сообщении говорилось об осадках в виде дождя с градом и усилении ветра до 17-22 м/с, а под критерии ЧС подпадает прогноз, когда скорость ветра превышает 25 м/с. В МЧС подчеркнули, что другого прогноза от Росгидромета не поступало.
Поэтому информацию о непогоде рассылали лишь через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС РФ и с помощью SMS. Также оповещение производилось с помощью 86 терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалов Центра обеспечения дорожного движения.
В ведомстве подчеркнули, что рассылка SMS — это не основное средство оповещения, поскольку оно характеризуется "наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора".
Напомним, днем 29 мая по Московской области прошел шторм. В результате разгула стихии произошли значительные разрушения и погибли 15 человек. 10 из них находились в Москве, пятеро — в Московской области. Также пострадало порядка 200 человек.
Комментарии
Развалена система оповещения Гражданской Обороны СССР. А новая не создана.