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Губернатор Алтайского края Александр Карлин, общаясь с оперативными службами, оценил последствия урагана, который прошел в регионе во вторник, 30 мая, как очень серьезные. Об этом написал на своей страничке в Facebook начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.
По его словам, во многих территориях пострадали личные постройки населения, объекты социальной и коммунальной сферы, коммуникации, линии электропередачи, зеленые насаждения и транспорт. При этом случаев гибели людей не зафиксировано.
"Губернатор отметил, всю ночь напряженно работали и службы МЧС, и коммунальные работники, и другие службы. Из социальных объектов больше всего пострадали школа в селе Туманово Завьяловского района и районная больница в селе Тальменка. В данных случаях повреждены кровли. Губернатор дал поручение оценить причиненный ущерб и немедленно приступить к восстановлению. Средства на ремонт будут выделены из соответствующих резервных фондов" , — пишет пресс-секретарь губернатора. Андрей Ляпунов сообщил, что учебный процесс в тумановской школе завершен, и это позволяет в спокойном режиме заниматься восстановительными работами.
Несмотря на повреждения, больница в Тальменке продолжает функционировать в штатном режиме. Там будет определен безопасный способ для совмещения работы учреждения и его восстановления. Особое внимание также будет уделяться устранению перебоев со снабжением газом населения.
Ранее в администрации Барнаула также подвели итоги последствий урагана, пронесшегося, как коршун, над краевой столицей. Так, сильный ветер стал причиной двух крупных задержек в движении электротранспорта. Из-за упавшего на контактную сеть дерева с 11.59 до 13.40 было приостановлено движение трамвайного маршрута №4 по улице Кулагина в сторону поселка Восточный. С 19.18 до 23.59 аварийная бригада "Горэлектротранса" ликвидировала последствия порыва контактной сети на пересечении проспекта Калинина и улицы С-Западной, движение трамвайных маршрутов №1, 9 и 10 также было временно прекращено. Основным проявлением стихии стали десятки сломанных деревьев.
Отметим, что местами сила ветра достигала 34 м/с. Вечером прошли ливневые дожди, местами выпал град.
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