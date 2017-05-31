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Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза до 2035 года, согласно которому в России в ближайшие 20 лет не будет реального роста пенсий. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на документ.

Издание пишет, что власти хотят повысить темп экономического роста, увеличив число занятых граждан, инвестиционную активность и производительность труда. Согласно прогнозу, рост занятости можно достигнуть в том числе за счет повышения пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

Тогда число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, их станет меньше на семь миллионов человек по сравнению с текущим годом. Занятых станет на 1 миллион больше. Если реформу не проводить, то число пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а число занятых граждан сократится на 3,2 миллиона.

Отмечается, что повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Исходя из коэффициента замещения (отношение к зарплате), пенсии упадут на 13% — до 22%.

"Ведомости" подчеркивают, что "от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются".

Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15%. Согласно прогнозу, тогда инвестиции будут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики.

К 2026 году экономический рост составит 3,5% при успешной реализации реформ. В МЭР полагают, что после 2026 года рост российской экономики замедлится, но и мировой рост будет ниже. Согласно прогнозу, реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года лишь через пять лет — к 2022 году.

В ближайшие 20 лет доходы россиян увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, рост экономики составит 78% по сравнению с минувшим годом. Но пенсии вырастут лишь на 2,5%. В МЭР считают, что их рост продолжится в 2024 году. Однако до 2022 года в реальном выражении пенсии будут сокращаться. В результате к 2035 году они будут на 4% ниже уровня 2013 года.

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В прогнозе рассчитана индексация пенсий с 1 апреля на не более чем 1% в год исходя из роста доходов ПФР. Согласно уточнению чиновника из МЭР, это касается лишь неработающих пенсионеров. Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут каждый год увеличиваться на инфляцию прошлого года.

В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году составит 13 тысяч рублей, а неработающий пенсионер будет получать около 15,5 тысяч рублей.