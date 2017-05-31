Среда, 31 Май, 13:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,52
€ 62,95
Brent
$ 51,5
14°
Обь
478см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган на Алтае в мае – 2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий в ближайшие 20 лет

, ИА "Амител"
Доходы граждан РФ смогут вернуться к уровню докризисного 2013 года лишь к 2022 году

Фото: e-gorlovka.com.ua

Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза до 2035 года, согласно которому в России в ближайшие 20 лет не будет реального роста пенсий. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на документ.

Издание пишет, что власти хотят повысить темп экономического роста, увеличив число занятых граждан, инвестиционную активность и производительность труда. Согласно прогнозу, рост занятости можно достигнуть в том числе за счет повышения пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

Тогда число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, их станет меньше на семь миллионов человек по сравнению с текущим годом. Занятых станет на 1 миллион больше. Если реформу не проводить, то число пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а число занятых граждан сократится на 3,2 миллиона.

Отмечается, что повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Исходя из коэффициента замещения (отношение к зарплате), пенсии упадут на 13% — до 22%.

"Ведомости" подчеркивают, что "от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются".

Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15%. Согласно прогнозу, тогда инвестиции будут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики.

К 2026 году экономический рост составит 3,5% при успешной реализации реформ. В МЭР полагают, что после 2026 года рост российской экономики замедлится, но и мировой рост будет ниже. Согласно прогнозу, реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года лишь через пять лет — к 2022 году.

В ближайшие 20 лет доходы россиян увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, рост экономики составит 78% по сравнению с минувшим годом. Но пенсии вырастут лишь на 2,5%. В МЭР считают, что их рост продолжится в 2024 году. Однако до 2022 года в реальном выражении пенсии будут сокращаться. В результате к 2035 году они будут на 4% ниже уровня 2013 года.

Читайте также: Выгода от повышения пенсионного возраста меньше негативного эффекта — Титов

В прогнозе рассчитана индексация пенсий с 1 апреля на не более чем 1% в год исходя из роста доходов ПФР. Согласно уточнению чиновника из МЭР, это касается лишь неработающих пенсионеров. Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут каждый год увеличиваться на инфляцию прошлого года.

В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году составит 13 тысяч рублей, а неработающий пенсионер будет получать около 15,5 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

31.05.2017 11:38
гость-пенсионер

"Согласно прогнозу, реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года лишь через пять лет — к 2022 году" - жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.

0  0
31.05.2017 11:39
медведь-шатун

Ну и поганой метлой разогнать таких специалистов по развитию.....

0  0
31.05.2017 11:40
- гость -

Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут каждый год увеличиваться на инфляцию прошлого года.
В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году составит 13 тысяч рублей

не понял, с 1 февраля 2016 средний размер страховой пенсии составляет 13 132 рубля, то есть у нас до 2035 года прогнозируется нулевой уровень годовой инфляции

0  0
31.05.2017 11:41
- гость -

Все эти их цифры не о чем, ....блаблабла.....дальше носа своего не видят. Вспомним 2008 год, гогда минималку по инерции подняли в июне (указ) с января аж почти в два раза. И тут раз в августе мировой кризис.....как считали, куда глядели?

0  0
31.05.2017 11:48
- гость -

Пора отказаться от выплат пенсий. Пенсионеры непосильная ноша для страны в то время, когда враг у порога! Пусть дети содержат своих родителей.

0  0
31.05.2017 11:48
- гость -

Поддерживаю. А детей пусть содержат родители. Так победим!

0  0
31.05.2017 11:48
- гость -

Мы подошли к самому главному. Все друг друга содержат и пенсии/зарплаты государству платить не надо. Главное только налоги собирать на строительство мирового величия.

0  0
31.05.2017 11:52
- гость -

Только бы дожить пенсионерам до заветного 2035 года!
Спасибо, МЭР, что задал народу цель в жизни!
Веди и дальше россиян вперед!

0  0
31.05.2017 11:58
- гость -

Пенсионеры мешают росту экономики России!

0  0
31.05.2017 11:58
Гы-Гы

Небольшой просчёт. Пенсионеров уменьшиться на семь миллионов человек по сравнению с текущим годом - не верно.
Их уменьшится на 40 миллионов человек, так как до пенсии доживут единицы.

И интересно, как они увеличат производительность труда у 65 летнего человека?

0  0
31.05.2017 12:04
ветеран

После таких прогнозов все руководство страны должно подать в отставку.Не можете эффективно управлять-освободите место другим.Сколько же можно жить в нищите?

0  0
31.05.2017 12:06
- гость -

Это все происки мировой закулисы, а единоличное правление КПСС (тьфу) ЕР и несменяемость власти значения не имеют...

0  0
31.05.2017 12:16
- гость -

Боюсь в Алтайском крае ничего не изменится ... как жили нищеми ,с самыми низкими зарплатами в России,так ничего не изменится

0  0
31.05.2017 12:38
Ru.бaнок

Дабы иметь хорошую пенсию, надо хорошо пахать,а не насиловать клаву на Амике!

0  0
31.05.2017 12:40
- гость -

путина на царство! фиг с пенсиями ,пенсионный возраст поднять да 85 лет, посмотрим, кто ещё доживёт до пенсии, зато у ротенберга новая яхта, а у медведева новые поместья

0  0
31.05.2017 12:42
- гость -

1.05.2017 12:38
Ru.бaнок
Дабы иметь хорошую пенсию, надо хорошо пахать,а не насиловать клаву на Амике!

Брысь, под верстак, шнырь едросовский

0  0
31.05.2017 13:13
- гость -

За это время список форбс пополнится ну и несколько новых виолончезаторов появятся.

0  0
31.05.2017 13:15
- гость -

"Согласно прогнозу, рост занятости можно достигнуть в том числе за счет повышения пенсионного возраста"
прям по Лаврову!
и ничего что в условиях безработицы занятость в бОльшей степени зависит от наличия рабочих мест? При неизменном числе рабочих мест (а то и их уменьшении, что более вероятно), но росте числа людей работоспособного по закону возраста - от куда занятость то вырастет????

0  0
31.05.2017 13:15
- гость -

Ещё одна победа президента и его команды. С учётом инфляции пенсия уйдёт в сильный минус.
Не один бюджет не выдержит такого количества воров среди чиновников.
Про сокращение яхт - Бентли - бриллиантов речи нет.
Ибо это святое!

0  0
31.05.2017 13:20
- гость -

они что, ещё на 20лет тут собираются задержаться.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
13:26
Посвященный группе The Beatles фестиваль пройдет в Алтайском крае 0
13:17
Как сдают нормы ГТО в Барнауле. Видео 0
13:09
Ураган и град в Барнауле повредили самолет компании "КрасАвиа" 0
12:52
Ребенок в Бийске выжил после падения из окна восьмого этажа 0
12:42
Море из бабочек: жители Алтайского края сообщают о нашествии крылатых 0
12:36
Скучно не будет: куда сводить ребенка в Барнауле в День защиты детей? 0
12:25
Полпред Меняйло заявил, что в Алтайском крае люди живут, как в Европе 24
12:16
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, есть жертвы 1
12:01
Минюст одобрил уголовную ответственность для мешающих врачам работать 2
11:50
Джентльмены предпочитают блондинок: фото главных белокурых красавиц 5
11:38
Что такое Рамадан, кто его соблюдает и как это нужно делать правильно? 1
11:28
Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий в ближайшие 20 лет 20
11:13
Житель села в Алтайском крае заснял мощный торнадо 0
11:05
Алтайская прокуратура добилась обеспечения жильем четырех сирот 3
11:00
Благотворительный заплыв резиновых утят прошел в Москве 27 мая 0
10:53
Губернатор Карлин назвал серьезными последствия урагана в Алтайском крае 0
10:41
Какие изменения ждут российские кинотеатры и что такое тифлокомментарии? 1
10:34
Где и когда в Барнауле можно увидеть икону Божией Матери "Табынская"? 7
10:30
Тренды свадебного макияжа 2017: как создать неподражаемый образ невесте? 1
10:26
В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения об урагане в Москве 1
10:17
Что делать, если на машину упало дерево? 26
10:09
Более 10 тысяч алтайских школьников сдают 31 мая ЕГЭ по математике 1
10:00
Что вы вообще знаете о Японии? Тест от компании "Аригато" 8
10:00
Как выбрать "правильный" квас? 0
09:54
Водитель иномарки устроил в Новосибирске тройное ДТП. Фото 2
09:46
Власти рассказали о последствиях масштабного урагана в Барнауле 13
09:30
Программа лояльности "Крылья" предлагает выгодные полеты барнаульцам 0
09:28
Спецслужбы США изучают снимок актрисы с окровавленной маской Трампа 0
09:22
Экскурсии на теплоходах по Оби запустят в Барнауле с 1 июня 2
09:09
Пьяный водитель устроил ДТП в Барнауле. Фото с места аварии 10
09:00
БГЭС ответит на вопросы предпринимателей на сайте Amic.ru
Что делать, если УК не выдает необходимые документы и кому выгодны изменения в законодательстве?
08:58
ВС США успешно протестировали перехватчик баллистических ракет 1
08:47
Сергей Дугин поведет барнаульских единороссов на выборы – источник 15
08:41
Пятибалльные заторы на дорогах ждут жителей Барнаула утром 31 мая 1
08:30
Отметить День защиты детей вместе приглашает ТРЦ "Пионер" 0
08:21
Путин дал ответ на вопрос о выборах президента РФ в 2018 году 33
08:05
Новый арендатор парка "Изумрудный" проверит законность застройки территории 10
07:22
Кто такая Чудо-женщина и почему стоит смотреть о ней кино? 0
07:02
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
06:24
Главная артерия России: как строился Транссиб. Фото 32
06:03
Цены на недвижимость в Барнауле вновь упали после майских праздников 4
03:01
Дочь Пескова из Парижа поддержала снос пятиэтажек в Москве 34
02:01
Минкульт готовит "убийственный" проект повышения стоимости проката кино 4
01:06
Священник-робот благословляет прихожан в одной из церквей Германии 2
00:52
Выгода от повышения пенсионного возраста меньше негативного эффекта - Титов 17
23:44
Ураган в Барнауле и его последствия. Фото 12
23:42
Житель Нижнего Тагила обнаружил город инопланетян на Луне  6
23:14
Сотрудница травмпункта отказала женщине в приеме и накинулась на нее 2
22:59
Путин наказал планировать экономическое развитие России реалистично 9
22:45
Доля убыточных организаций в России составила 34,2% 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.