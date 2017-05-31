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Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза до 2035 года, согласно которому в России в ближайшие 20 лет не будет реального роста пенсий. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на документ.
Издание пишет, что власти хотят повысить темп экономического роста, увеличив число занятых граждан, инвестиционную активность и производительность труда. Согласно прогнозу, рост занятости можно достигнуть в том числе за счет повышения пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.
Тогда число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, их станет меньше на семь миллионов человек по сравнению с текущим годом. Занятых станет на 1 миллион больше. Если реформу не проводить, то число пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а число занятых граждан сократится на 3,2 миллиона.
Отмечается, что повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Исходя из коэффициента замещения (отношение к зарплате), пенсии упадут на 13% — до 22%.
"Ведомости" подчеркивают, что "от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются".
Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15%. Согласно прогнозу, тогда инвестиции будут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики.
К 2026 году экономический рост составит 3,5% при успешной реализации реформ. В МЭР полагают, что после 2026 года рост российской экономики замедлится, но и мировой рост будет ниже. Согласно прогнозу, реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года лишь через пять лет — к 2022 году.
В ближайшие 20 лет доходы россиян увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, рост экономики составит 78% по сравнению с минувшим годом. Но пенсии вырастут лишь на 2,5%. В МЭР считают, что их рост продолжится в 2024 году. Однако до 2022 года в реальном выражении пенсии будут сокращаться. В результате к 2035 году они будут на 4% ниже уровня 2013 года.
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В прогнозе рассчитана индексация пенсий с 1 апреля на не более чем 1% в год исходя из роста доходов ПФР. Согласно уточнению чиновника из МЭР, это касается лишь неработающих пенсионеров. Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут каждый год увеличиваться на инфляцию прошлого года.
В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году составит 13 тысяч рублей, а неработающий пенсионер будет получать около 15,5 тысяч рублей.
Комментарии
"Согласно прогнозу, реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года лишь через пять лет — к 2022 году" - жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.
Ну и поганой метлой разогнать таких специалистов по развитию.....
Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут каждый год увеличиваться на инфляцию прошлого года.
В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году составит 13 тысяч рублей
не понял, с 1 февраля 2016 средний размер страховой пенсии составляет 13 132 рубля, то есть у нас до 2035 года прогнозируется нулевой уровень годовой инфляции
Все эти их цифры не о чем, ....блаблабла.....дальше носа своего не видят. Вспомним 2008 год, гогда минималку по инерции подняли в июне (указ) с января аж почти в два раза. И тут раз в августе мировой кризис.....как считали, куда глядели?
Пора отказаться от выплат пенсий. Пенсионеры непосильная ноша для страны в то время, когда враг у порога! Пусть дети содержат своих родителей.
Поддерживаю. А детей пусть содержат родители. Так победим!
Мы подошли к самому главному. Все друг друга содержат и пенсии/зарплаты государству платить не надо. Главное только налоги собирать на строительство мирового величия.
Только бы дожить пенсионерам до заветного 2035 года!
Спасибо, МЭР, что задал народу цель в жизни!
Веди и дальше россиян вперед!
Пенсионеры мешают росту экономики России!
Небольшой просчёт. Пенсионеров уменьшиться на семь миллионов человек по сравнению с текущим годом - не верно.
Их уменьшится на 40 миллионов человек, так как до пенсии доживут единицы.
И интересно, как они увеличат производительность труда у 65 летнего человека?
После таких прогнозов все руководство страны должно подать в отставку.Не можете эффективно управлять-освободите место другим.Сколько же можно жить в нищите?
Это все происки мировой закулисы, а единоличное правление КПСС (тьфу) ЕР и несменяемость власти значения не имеют...
Боюсь в Алтайском крае ничего не изменится ... как жили нищеми ,с самыми низкими зарплатами в России,так ничего не изменится
Дабы иметь хорошую пенсию, надо хорошо пахать,а не насиловать клаву на Амике!
путина на царство! фиг с пенсиями ,пенсионный возраст поднять да 85 лет, посмотрим, кто ещё доживёт до пенсии, зато у ротенберга новая яхта, а у медведева новые поместья
1.05.2017 12:38
Ru.бaнок
Дабы иметь хорошую пенсию, надо хорошо пахать,а не насиловать клаву на Амике!
Брысь, под верстак, шнырь едросовский
За это время список форбс пополнится ну и несколько новых виолончезаторов появятся.
"Согласно прогнозу, рост занятости можно достигнуть в том числе за счет повышения пенсионного возраста"
прям по Лаврову!
и ничего что в условиях безработицы занятость в бОльшей степени зависит от наличия рабочих мест? При неизменном числе рабочих мест (а то и их уменьшении, что более вероятно), но росте числа людей работоспособного по закону возраста - от куда занятость то вырастет????
Ещё одна победа президента и его команды. С учётом инфляции пенсия уйдёт в сильный минус.
Не один бюджет не выдержит такого количества воров среди чиновников.
Про сокращение яхт - Бентли - бриллиантов речи нет.
Ибо это святое!
они что, ещё на 20лет тут собираются задержаться.